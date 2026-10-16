Octubre Rosa en Roca: realizarán una caminata por la detección temprana del cáncer de mama

Rosas del Valle, Rizomas, Centro Integral de Salud y Leben, realizan "caminemos por la vida" en Roca.

En el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a la prevención y concientización sobre el cáncer de mama, organizaciones de General Roca realizarán la caminata “Caminemos por la vida”.

La convocatoria es para este sábado 17 de octubre, a partir de las 17, en la Plaza San Martín. La propuesta busca visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y promover la concientización en la comunidad.

La actividad es organizada por Rosas del Valle, Rizomas, el Centro Integral de Salud y Leben.

Desde la organización invitaron a quienes participen a llevar una prenda rosa, en referencia a la campaña de Octubre Rosa, y agua para mantenerse hidratados durante la caminata.