Octubre Rosa en Roca: realizarán una caminata por la detección temprana del cáncer de mama
La actividad se realizará este sábado 17 de octubre, desde las 17, con concentración en la Plaza San Martín. La iniciativa busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.
En el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a la prevención y concientización sobre el cáncer de mama, organizaciones de General Roca realizarán la caminata “Caminemos por la vida”.
La convocatoria es para este sábado 17 de octubre, a partir de las 17, en la Plaza San Martín. La propuesta busca visibilizar la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y promover la concientización en la comunidad.
La actividad es organizada por Rosas del Valle, Rizomas, el Centro Integral de Salud y Leben.
Desde la organización invitaron a quienes participen a llevar una prenda rosa, en referencia a la campaña de Octubre Rosa, y agua para mantenerse hidratados durante la caminata.
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