Voluntarias rosa: el trabajo solidario que transforma cabello donado en pelucas oncológicas para Viedma y Patagones

Los bancos de pelucas de Viedma y Patagones buscan acompañar a quienes pierden el cabello durante los tratamientos oncológicos. Foto: gentileza

El Banco de Pelucas Oncológicas de Viedma y el de Patagones se unirán a la Caminata Rosa de este sábado 17 para promover la prevención del cáncer de mama y visibilizar su trabajo solidario.

La convocatoria comenzará a las 14:30 debajo del puente viejo ferroviario y continuará por la costa hasta el parque Luis Piedra Buena, en Carmen de Patagones.

Mechón a mechón: ¿cuánto tarda cada peluca oncologica?

De acuerdo a Liliana Managua, presidenta de la Asociación Civil Banco de Pelucas Oncológicas, ubicada en Viedma, cada peluca demanda alrededor de dos semanas y una serie de tareas manuales que sus nueve voluntarias realizan con los materiales que consiguen.

El proceso comienza con el cabello donado, que se peina y acondiciona. Después, las voluntarias confeccionan las llamadas «cortinas», que consisten en mechones de pelo distribuidos sobre telgopor y cubiertos con cinta de papel, para su posterior costura.

Cada peluca requiere entre 50 y 56 cortinas, que finalmente se montan sobre un cabezal con elásticos, en un trabajo completamente artesanal.

Una red que creció a ambos lados del río

La asociación de Viedma nació a partir del trabajo de Alicia Cáceres, impulsora del Banco de Pelucas de Patagones, que se acerca a su noveno año de funcionamiento.

Cáceres enseñó las técnicas a integrantes del grupo viedmense que obtuvo su personería jurídica en julio, ampliando la tarea solidaria que reúne de 25 a 28 miembros en el extremo maragato.

«La realidad es que, más allá de los miembros, hay muchísima gente, familia y toda la comunidad que siempre se suma. La comarca es muy solidaria», señaló la precursora de ambas asociaciones.

«Lo nuestro no es solamente hacer pelucas, es acompañar»

De acuerdo a Cáceres, el equipo no solo colabora en la confección de las pelucas, sino también en la gestión de turnos y el acompañamiento a pacientes y familiares. «Trabajamos junto a profesionales de la salud, entre ellos médicos, especialistas, psicólogos y nutricionistas», señaló la presidenta.

Desde el Banco de Pelucas también impulsan la red Lazos Rosa, que organiza caminatas los lunes, miércoles y viernes para promover la actividad física y el encuentro comunitario.

«Lo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo. Donar el tiempo es increíble», señaló Managua, quien destacó el compromiso de sus compañeras y la colaboración de la comunidad.

Además, destacó que, para aquellos interesados en la confección de pelucas, no es necesario tener experiencia previa; las integrantes enseñan las técnicas y organizan el trabajo según las habilidades y el tiempo disponible de cada una.

¿Qué actividades habrá en la Caminata Rosa?

La convocatoria será este sábado 17 de octubre, en el marco del mes de prevención del cáncer de mama. El punto de encuentro será debajo del puente viejo ferroviario, desde donde los participantes caminarán por el malecón junto al río hasta el parque Luis Piedra Buena, en el sector de Los Tres Ojos.

La jornada incluirá homenajes a personas que formaron parte del grupo y que ya no están, entre ellas Marisa Walter, vinculada al taller de pelucas desde sus comienzos, y un reconocimiento a Gladys Castaño.

La comarca Viedma-Patagones tendrá una correcaminata gratuita por el cáncer de mama. Foto gentileza.

También habrá una presentación de Danza Joven de Viedma, actividades físicas coordinadas por los profesores Guillermo Lovato y Carlos Godoy, intervenciones de profesionales de la salud y puestos con productos solidarios.

Durante el encuentro habrá peluqueros disponibles y se podrá donar desde melenas completas hasta mechones de cabello individuales de 15 cm, tanto natural como intervenido.

Prevención y detección temprana

El médico oncólogo César Asmat, invitó a la comunidad a participar de las actividades del mes rosa y remarcó la importancia de detectar el cáncer de mama de manera temprana.

«Es uno de los cánceres que se puede curar; la detección temprana siempre es muy importante», señaló tras recomendar prestar especial atención a cambios corporales en mamas y axilas.

«La idea es no tener pudor, venir a la consulta y evacuar la mayor cantidad de dudas posibles», sostuvo.

¿Cómo colaborar con las asociaciones?

En Viedma, la asociación funciona en la Junta Vecinal del barrio Fátima, los lunes y miércoles de 14 a 16, donde las personas pueden acercarse a donar tanto materiales de costura y elementos de peluquería como cortarse el cabello, sea natural, teñido o decolorado.

Mientras que en Carmen de Patagones, el Banco de Pelucas trabaja los martes y jueves en el local 1 de la terminal, donde también se reciben donaciones materiales y monetarias.

La entrega de las pelucas es gratuita y busca acompañar a quienes pierden el cabello durante los tratamientos oncológicos. «Tratamos de hacer una tarea lo mejor posible para poder darle a la comunidad y a la persona que está atravesando por ese momento tan difícil», explicó Managua.