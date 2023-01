Ola de calor en Cipolletti: cómo se sintió en la ciudad

El fin de semana la temperatura en Cipolletti llegó a los 42° y los vecinos tuvieron que sortear el calor. Ventiladores, aires acondicionados, duchas frías y escapadas al rio fueron algunas de las soluciones que encontraron para afrontar la ola de calor.

La semana pasada la Autoridad Interjurisdiccional de la Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) anunció que durante el fin de semana la región alcanzaría temperaturas que superarían los 40 grados. El Domingo la temperatura llegó a los 42° en Cipolletti y alrededores.

En medio de la ola de calor muchas personas buscaron la forma de refrescarse en Cipolletti. Algunos decidieron ir a los balnearios cercanos como el lago Mari Menuco o Pellegrini. Otros optaron por los canales de riego que pasa por la vera de la ruta 151 o el conocido canal del 30. Sin dudas el natatorio municipal también tuvo gran convocatoria.

“Uno busca la forma de sobre llevar el calor. Hemos ido a la pileta municipal de la Isla. Es bonita. Otra opción que elegimos es ir al río en Neuquén, ya que acá no te podes bañar”, comentaron los vecinos en dialogo con RÍO NEGRO. Recordemos que el balneario de la Isla Jordán está inhabilitado por los niveles altos de contaminación.

Según informaron desde el municipio de Cipolletti este fin de semana “más de 3000 personas asistieron al natatorio municipal en la Isla Jordán”. Allí hay dos piscinas olímpicas, servicios de guardavidas, cancha de vóley y fútbol y un quincho. Horario de martes a domingos de 14 a 20. La entrada es libre y gratuita. Para ingresar se exige uso de traje de baño y pelo recogido, no se permite el ingreso de mascotas, no se permite el consumo de bebidas alcohólicas.

Otro destino al que suelen ir los vecinos es el Lago Pellegrini en la ciudad de Cinco Saltos. “Solemos irnos temprano a la mañana para aprovechar el día. Preparamos el almuerzo para llevar y disfrutamos ahí con la familia. El tema de los piques no es problema por ahora, todo depende del viento. Y si no te tomás un antialérgico y estas perfecto”, remarcaron los vecinos de la ciudad. Según informaron desde el municipio, se contabilizaron alrededor de 4.000 personas que visitaron el lago este fin de semana.

A pesar de estar prohibido, son muchas las personas que fueron a los canales de riego para refrescarse durante la ola de calor. Los más convocados fueron el que bordea la ruta nacional 151 y el canal grande en la zona del 30.

Cortes de luz y baja tensión en algunos sectores de Cipolletti

Durante la ola de calor los vecinos de algunos barrios de la ciudad de Cipolletti tuvieron inconvenientes con el servicio de energía eléctrica. Los cortes de luz prolongados y las bajas de tensión fueron algunos de los problemas que sufrieron.

“El fin de semana estuvimos varias horas sin luz. Y esto complicó el sobrellevar las temperaturas altas. En casa tenemos ventilador y aire, muchas veces elegimos prender solo el ventilador por las bajas de tensión y por la boleta que después nos llega”, explicó una vecina de la zona norte de la ciudad.

En Ferri los vecinos sufrieron de las bajas de tensión en la red eléctrica. “Si bien no nos quedamos sin luz, notamos que había poca tensión. El ventilador casi no giraba y uno empieza a preocuparse. Nosotros desenchufamos todos los electrodomésticos porque con la suba y baja de tensión pueden romperse y no tenes a quien reclamarle”, manifestó una vecina de Ferri.