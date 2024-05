PAMl le negó remedios para el cáncer a una jubilada de Neuquén: «Si mi mamá se muere ellos serán los asesinos» dijo su hija

El 15 de este mes a María Cristina Da Ré se le acaba la medicación, y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) no le brindará cobertura. Necesita tres nuevos remedios para tratar un cáncer hormonal que afecta sus mamas, pulmones y huesos. Si no accede a ellos, la enfermedad podría ensañarse aún más. Y sus cinco hijos no duermen desde hace días. Es que su papá, Luis Martínez, murió en 2021 por un cáncer de colon, esperando un tratamiento que nunca llegó. Ahora no quieren que la historia se repita, y ya no saben qué hacer para evitarlo.



«Si mi mamá se muere sin atención, los asesinos serán los del PAMI. Hicimos de todo, y nadie nos ayuda» contó, entre lágrimas, María Martínez, que es hija de ‘Cris’, la jubilada de 73 años que necesita asistencia.



Ella es docente y tomó la posta de las acciones para tratar de que su ‘mami’, como ella le dice, no sufra un golpe mayor. Viven en Neuquén, pero en la sede provincial nunca encontraron respaldo. «El titular de coordinación médica neuquina, Marcelo Decundo, decía depender de una autorización de Nación. Hoy nos dijeron que fue rechazada» apuntó, desolada.



Esas negativas siempre les costaron caras. Su mamá es paciente oncológica desde 2021, pero el retraso en la entrega de una medicina ya provocó, en 2022, que la enfermedad llegara a un pulmón. «Es que su cáncer, como nos dicen los médicos, es como una tortuguita. Si está tratado avanza despacito, pero si el remedio se corta se acelera un montón. A ella la medican para sobrevivir, y cuándo está en tratamiento lo lleva bien. Pero el freno puede llevarla a la muerte, en tiempo récord» detalló, con angustia.



Hoy la vida de todos sus hermanos está en suspenso. Quieren que mayo no les cueste otra pérdida. De los cuatro que viven en Neuquén se abocan a los trámites María y Cecilia, que es odontóloga. «Ceci está deshecha, porque hace mucho viene ocupándose, y mi ‘mami’ vive al lado de su casa, así que está con ella casi 24/7» apuntó.



Por eso ‘Mary’ le está poniendo el cuerpo a las gestiones, pero ya está agotada. «Para que atienda el ‘Pami Escucha’ -la línea de informes nacional- debo estar cuatro horas llamando, a diario. También tenemos un reclamo iniciado ante la defensoría de Neuquén, que podría convertirse en recurso de amparo. Y una queja ante la Superintendencia de Salud que hasta ahora no avanzó. Pero nada sirvió. Hoy, desde el PAMI, nos llegó este rotundo ‘no'» compartió, apenada.



Mientras tanto su madre está ‘tirando’ con muestras gratis de medicación que le dio su médico tratante. «Pero ahora necesita otras drogas, para evitar el avance del cáncer» subrayó la docente.



Requiere un medicamento para proteger sus huesos y otros dos para la quimioterapia, que, al iniciar el ciclo, debe recibir en dosis dobles, cada 15 días. Se llaman Fulvestrant, Everolimus y Zoledronico.



«Sólo uno de ellos sale $6.000.000, así que sería imposible para nosotros conseguirlos» explicó la mujer, que pidió que desde PAMI «revean la negativa y nos ayuden. No pueden abandonar a mi mamá sin tratamiento» insistió, devastada.