Río Negro: Ipross no entregó una droga clave para la quimioterapia de un adolescente de Cipolletti

El Instituto Provincial del Seguro Médico (IPROSS) sigue generando trabas que complican el tratamiento que debe atravesar Mateo, un adolescente de 14 años de Cipolletti que padece de cáncer en las células. Su abuela, Hortensia Palomino, le contó a «Río Negro» que, pese a las promesas de la obra social, ella sigue aguardando la entrega de una droga clave para la quimioterapia que recibe su nieto.



«Se trata de la ‘Citarabina’, un medicamento que ellos aseguran que está autorizado, pero no es así. La droguería afirma que está en stock pero no lo envía porque Ipross no lo autorizó aún. Mientras tanto otros tres remedios estarían en camino. Pero ése, que es clave para su tratamiento, no» se lamentó la mujer, apenada.



Ella forma parte del colectivo de pacientes y familiares que se unieron para reclamar por los incumplimientos de la obra social del estado rionegrino. Es enfermera y también padece una enfermedad, producto de una lesión que afectó su nariz. Pero el linfoma celular que le detectaron a su nieto la tiene abocada por completo a su cuidado. Una tarea que comparte con el papá del adolescente, que es quien convive con él.



«El catéter que se necesitaba para atenuar dolores durante el tratamiento por lo que sé, llegó. Pero estamos con esta demora puntual, por un medicamento que también es esencial para la ‘quimio'» detalló.



Palomino recordó, además, que los incumplimientos de la entidad la obligaron a presentar un recurso de amparo. Tras esta presentación parte de lo adeudado llegó, pero sigue el faltante. «Precisamos que se resuelva lo de la ‘Citarabina’, que es una medicación básica para mi nieto» destacó, preocupada.