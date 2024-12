Pantasaurus: el dinosaurio que enseña a niños y busca prevenir el abuso sexual 

Según informó la fundación Red por la Infancia, en Argentina, casi la mitad de las llamadas a la línea 137 involucran a víctimas menores de 11 años. Además, en el 80% de los casos, los agresores forman parte del entorno cercano de los niños, como familiares, amigos o personas de confianza. Por esto, impulsaron la campaña educativa Pantasaurus destinada a prevenir el abuso sexual infantil mediante un juego lúdico para niños.

Paula Watcher, de Red por la Infancia, contó a RÍO NEGRO RADIO que se trata de una campaña que nació en el Reino Unido, pero que sin dudas su aplicación en países como Argentina es fundamental.

Pantasaurus está destinada a prevenir el abuso sexual en la primera infancia. Ofrece herramientas clave para proteger a niñas y niños de entre 3 y 8 años a través de un dinosaurio amigable que presenta cinco reglas para el cuidado del cuerpo, con una canción que refuerza el mensaje.

Watcher explicó: «Es un dinosaurio muy divertido que, con una canción muy pegadiza y una serie de actividades para los chicos, nos da a nosotros, los adultos, una herramienta esencial para hablar de estos temas y prevenir el abuso sexual desde la primera infancia”.

La campaña nació en el Reino Unido como PANTS, desarrollada por la agencia inglesa NSPCC. Desde su lanzamiento, ayudó a más de seis millones de adultos, padres y cuidadores, a mantener estas conversaciones difíciles pero necesarias con los niños.

Su impacto internacional llevó a Red por la Infancia a adaptarla a la realidad argentina, donde las estadísticas son alarmantes: casi la mitad de los llamados a la línea 137 involucran a menores de 11 años.

“Para cuando uno cree que tiene que hablar de estos temas, el agresor llegó mucho antes que uno”, advirtió Watcher. Según dijo, el 80% de los casos de abuso sexual infantil son perpetrados por alguien del círculo íntimo de confianza, lo que agrava aún más el problema. “Uno está preparado para los peligros que vienen de afuera, pero no para los que están dentro de nuestro entorno”.

El objetivo de Pantasaurus es dar herramientas claras y sencillas a los adultos para abordar el tema con los más pequeños sin alarmarlos innecesariamente. “Lo que busca es que podamos decirles cosas simples pero efectivas: que sus partes privadas son privadas, que nadie puede verlas o tocarlas, y que si alguien intenta hacerlo, tienen que decir que no y contarlo a un adulto en quien confíen”.

Esas son las letras que canta Pantasaurus en su canción. “El mensaje es claro y tranquilo. Le estamos dando a los niños la herramienta fundamental para protegerse”, indicó Watcher.

Uno de los puntos clave de la campaña es enseñarles que ciertos tocamientos o pedidos están mal y deben ser reportados. Según un estudio global de UNICEF, siete de cada diez niños no reportan abusos porque no saben que están mal o no entienden la gravedad del problema. “Lo que hacemos es sacarle el poder al agresor”, afirmó.

Watcher destacó que los niños suelen hablar, pero no siempre con palabras. “Solo dos de cada diez niños logran expresar lo que les pasa con palabras. A veces lo hacen con sus dibujos o conductas, pero está oculto porque los adultos no sabemos cómo detectarlo”.

Por eso, Pantasaurus también brinda herramientas a los adultos para identificar señales de alerta. “No se trata de que los chicos nos pongan en palabras del mundo adulto lo que les ocurre, sino de que nosotros aprendamos a mirar”.

Además del video musical de Pantasaurus, disponible en YouTube, la campaña incluye guías prácticas y materiales descargables en la página de Red por la Infancia.

Estas herramientas, diseñadas en lenguaje claro y con actividades atractivas, ayudan a familias, cuidadores y docentes a abordar el tema con confianza. “Son colores y actividades de gran utilidad para trabajar con los niños”, aseguró Watcher.

Con iniciativas como Pantasaurus, Red por la Infancia busca adelantarse a los agresores, empoderar a los niños y niñas, y facilitar a los adultos las herramientas necesarias para protegerlos. Una campaña que apunta a transformar realidades desde la educación y el cuidado en las primeras etapas de la vida.

La canción Pantasaurus