Plottier tiene su espacio multicultural para disfrutar de música en vivo y buena comida

De miércoles a sábados, la localidad de Plottier ofrece la mejor opción para pasar una noche más que agradable. Y es que en la zona los buenos espectáculos, acompañados de excelentes platos se combinan en un solo lugar: Marshall.



Este lugar es un bar multicultural donde realizan eventos, música en vivo de todo tipo de género, rock, blues, electrónica, tango y folklore. El rango etario es alto, no solo lo frecuentan jóvenes. De carácter familiar, se puede comer, cenar y degustar la especialidad de la casa: empanadas con receta propia.



“Para nuestro aniversario, el 8 de marzo, vamos a hacer el sorteo de un auto usado. Estamos en condiciones de entregar hasta el quinto premio con teléfonos Iphone. Comprás una entrada genérica desde nuestra plataforma de ventas (marshallmusic.com.ar), para el fin de semana. Con eso ya estás participando para el sorteo. La misma tiene un valor accesible de 14 mil pesos y se puede cambiar miércoles o jueves por consumición o por ingreso al bar viernes y sábado, con previa consulta por disponibilidad en el local porque a veces estamos completos”, comentó Martín Gobich.



“Es difícil salir adelante en estos tiempos. Nosotros nos apoyamos mucho en la cultura, vienen muchas bandas de la zona: Neuquén, Plottier, San Antonio, Río Colorado, por mencionar algunas localidades. Hacemos hincapié en que los artistas de la zona tengan su lugar. Trabajamos con esa premisa, es lo que nos impulsa a seguir adelante. Tratamos de colaborar con la sociedad de Plottier, con cosas que estén a nuestro alcance como ofrecer nuestro espacio para eventos solidarios”, agregó.



En Marshall es accesible para consumir tragos o comer, de todas formas su foco es el escenario. “120 cubiertos tenemos actualmente y tratamos de trabajar con un poco menos para no fallar en la atención que con una sola cocina suele pasar. Abrimos a las 20,30 de miércoles a sábado, día en el que el horario de cierre se extiende hasta las 3 am”, concluyó.