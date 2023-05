Por «bullying», una mamá entró al aula y amenazó a estudiantes que maltrataban a su hijo

La comunidad educativa de Villa Manzano se encuentra en estado de conmoción por un violento episodio que se vivió en la ESRN 159 producto de numerosos casos de bullying. Una mamá entró a los gritos y amenazó a los alumnos por burlarse de su hijo con autismo.

Según explicó la mamá de una estudiante, Silvana Palacios, los casos de bullying en el establecimiento educativo se vienen dando desde el año pasado. Ante los innumerables hechos, la mamá cansada de las burlas tomó la situación en sus manos, y se dirigió a la Escuela Secundaria Rionegrina, irrumpió una clase de primer año y les dijo a los estudiantes que les iba a pegar un tiro.

Silvana Palacios aseguró que la mamá ingresó al establecimiento empujando a los directivos y docentes. Una vez en el aula amenazó a los estudiantes diciéndoles “esta vez les vengo avisar, la próxima vez vengo con una pistola y le meto un tiro a cada uno”.

Explicó que la situación se dio producto de un perfil de Instagram falso donde se suben fotos de los alumnos burlándose de ellos. No saben quién creó el perfil, pero existe desde el año pasado. Una de las últimas publicaciones, involucra a un estudiante con diagnóstico de autismo, al enterarse la mujer cansada de las burlas decidió hacer algo por su hijo.

Los padres preocupados por los dichos de la mamá del estudiante, y la situación realizaron la denuncia y solicitaron una restricción perimetral para la mujer. Palacios, aseguró en Canal 7 que es la primera vez que ocurre una situación como esta.

“Nunca tuvimos un problema como este. Este niño, del que se burlaron es autista, pero se han burlado de muchos chicos. Esta mamá tomó una medida que no es acertada. Tampoco nunca se llamó a una reunión para tratar la problemática. No tenemos la seguridad de que nuestros chicos vayan a estar bien en el colegio, por eso pedimos esta medida”, manifestó. Por el momento, desde Educación no se han manifestado ante los hechos.