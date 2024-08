Por qué no hay que hablar de «ludopatía infantil» y sí de consumo problemático

No hay dudas que ya es un problema y que hay que abordarlo. Pero, ¿Cómo lo nombramos? ¿Ludopatía infantil? ¿Consumo problemático? ¿Adicción al juego en línea? El modo de nombrar, determina muchas veces, la forma de abordarlo.

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó la creación de un “Programa Municipal de Prevención y Concientización sobre los Riesgos de los Juegos de Apuestas en Línea”. El de Roca también tiene presentado un proyecto similar que está previsto se trate el 17 de septiembre en sesión ordinaria. En ambos casos se busca, entre otros puntos, establecer políticas de Estado para generar conciencia sobre esta problemática que atraviesa a gran cantidad de niñeces y adolescencias.

“En primer lugar”, empieza Victoria Delgado licenciada y diplomada en juego problemático y referente del Área del Departamento Juego Responsable de la Lotería de Río Negro, «el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales que es un manual que tenemos en salud mental para abordar distintos tipos de patologías, ya no habla ludopatía sino de juego patológico o trastorno por juego de apuestas».

«Además», continúa, «para diagnosticar un trastorno por apuestas tienen que pasar 12 meses de observación de la persona y que sostengan determinados síntomas para poder hacer un diagnóstico». Este enfoque destaca la importancia de evaluar la persistencia y la gravedad de los síntomas en el diagnóstico de este trastorno.

El término no es nuevo, de hecho, desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) hubo varios cambios. En la cuarta edición el término ludopatía fue reemplazado por juego patológico, un concepto que refleja una comprensión más profunda del trastorno como un comportamiento adictivo en lugar de simplemente un hábito o conducta moralmente cuestionable.

Pero, hubo una nueva actualización. En la quinta edición del DSM, publicada en 2013, el término juego patológico recibió una nueva denominación: «Trastorno por Juego de Apuestas». Dejó de ser considerado un trastorno por control de los impulsos y se lo incorporó en una nueva categoría «trastornos adictivos y relacionados con sustancias», dentro de los trastornos no relacionados con sustancias.

Especialistas destacan la importancia del diálogo. Foto: Matías Subat

Victoria Delgado para que se entienda mejor, hace una breve explicación: «Uno puede tener consumo problemático por cualquier situación. Un consumo problemático, es uno desmedido hacia alguna sustancia, alguna actividad, sustancia tóxica como son las drogas, el alcohol. Y también puede ser de conducta. Dentro de los consumos problemáticos de conducta tenemos varios: el juego, las compras, el trabajo, sexo. Es decir, una conducta que no se puede dejar de hacer. Ya no hablamos de ludópata o alcohólico, porque abordar desde la conducta permite no estigmatizar a la persona».

La pregunta inicial queda aún sin contestar: ¿Por qué no se habla de ludopatía infantil?

Diagnosticar adicciones en adolescentes requiere prudencia. Sobre todo, debido al contexto de desarrollo, a la necesidad de evitar la estigmatización y reconocer la temporalidad de ciertos comportamientos. «No hablamos de ludopatía infantil porque no diagnosticamos las infancias«, explica la profesional, «las infancias y adolescencias no se pueden diagnosticar, ni poner un nombre, porque el psiquismo está en construcción, está en desarrollo”. E insiste: «Hacer un diagnóstico puede generar una mala intervención».

En medios de comunicación es común encontrar títulos que refieren a la «ludopatía infantil». A eso también se refiere Victoria Delgado: «Los medios no sé si se sentaron a ver cada adolescente a ver si realmente está ese diagnóstico detrás. Están haciendo un diagnóstico generalizado, que es grave«.

Qué hay detrás del consumo problemático infantil del juego en línea:

«Antes de hablar del juego en línea», advierte la profesional, «primero hay que pensar cómo está el consumo problemático del celular en las infancias en la adolescencia». Y recuerda que la Organización Mundial de la Salud asegura que los niños no deberían utilizar celular o medios digitales en tempranas edades porque puede ser perjudicial.

Pero, hay un punto más, al que pocos le ponen atención. ¿Qué hay detrás del consumo problemático en infancias y adolescentes de celulares?: los adultos responsables. «En vez de denominar ludopatía infantil preguntaría ¿Qué pasa con estos padres o estos referentes?», dice la profesional, «¿Hay control parental en el uso del celular? ¿Saben a qué páginas ingresan nuestros jóvenes? ¿Tienen idea de lo que hacen con el dinero que uno les manda?».

Por eso, también es clave que las legislaciones vigentes y los programas que se crean tengan una orientación a padres y adultos. «Estamos poniendo el foco en la problemática adolescente e infantil, y nosotros, como adultos, nos corremos de eje«, dice Victoria Delgado, «somos nosotros también responsables del qué están haciendo estos adolescentes«.

Dónde pedir ayuda para consumo problemático con el juego en Río Negro:

Se puede llamar al 08002221700 a cargo de la provincia de Río Negro.

También hay un grupo terapéutico que funciona todos los lunes a las 21. Es gratuito, confidencial y virtual. Para recibir el link escribir al 2920262184.