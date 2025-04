Este sábado: “Sueño de revolver”, en Deriva Teatro de Neuquén

En una ciudad -originalmente Buenos Aires- posnuclear con cortes de luz que duran meses, mafias que se disputan los barrios, hombres y mujeres que duermen con revólveres bajo la almohada, una mujer y un hombre pasan una rara noche. ¿Cómo se puede saber si estoy dormido o despierto? Buena pregunta no tan simple como parece.



“Sueño con revolver”, de Lola Arias, vuelve a escena este fin de semana, luego de su estreno la semana pasada. Actuada por Dai Álvarez y Manu Maritani con dirección y puesta de Verónica Martínez Durán, esta obra podrá verse este sábado, a las 21.30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén).

Dai Álvarez y Manu Maritani protagonizan «Sueño con revolver». (Fotos: Virginia Capitano)



Estrenada en la ciudad de Buenos Aires hace más de quince años, “Sueño con revolver” forma parte de una trilogía escrita por Lola Arias que completan “Streptease” y “El amor es un francotirador”.



“Me pareció un desafío porque se trataba de llevar a escena una obra en la cual se supone que no se ve nada o por lo menos entre ellos no se ven. Y ellos son una pareja que se acaba de conocer y que pasa la noche en un lugar en donde no hay luz”, cuenta Martínez Durán.



Habituada a dirigir sus propios textos y a trabajar con actores y actrices que ella misma convoca, esta vez la dramaturga neuquina aceptó dirigir esta obra de Lola Arias a pedido de sus protagonistas, quienes ya venían trabajando el texto. “Dai Álvarez ya venía viendo algunas obras mías, como el caso de ‘Fuego frío’, le gustaba mi trabajo. Entonces cuando Manu le propuso mi nombre para dirigirlos estuvieron de acuerdo enseguida. Y siendo Manu parte del equipo de trabajo de Deriva, conociendo cómo funcionaba la sala, enseguida como que nos acomodamos para poder llevar adelante la puesta”.



“Es una historia posapocalíptica en donde la mitad de la ciudad no tiene luz desde hace mucho tiempo y, aparentemente, no la van a tener; donde además está contaminada el agua y demás. Y en este tipo de realidad ellos pasan la noche hablando y contándose los sueños hasta que, en algún momento, aparece la pregunta sobre cuál es el límite entre el sueño y la vigilia”.



Lo que hizo Martínez Durán fue tomar la idea de lo que se ve y no se ve, entre el mundo onírico y la realidad, entre la ciudad y el campo, ya que hablan también del campo y de los animales, y jugar un poco con todo eso entre luce s, sombras y penumbras. “Dentro de la puesta hay un juego en donde sí vas a ver, a veces ves mucho y ellos no se ven, de a ratos ves muy poquito, se ven apenas lucecitas. Tiene momentos en los que lo vivís directamente sin nada de luz. Esa fue mi propuesta”, revela la directora y responsable de la puesta.



El punto de partida escénico de Martínez Durán fue no tomar a la oscuridad como un hecho literal y construir la puesta lumínica junto a Marcos Sandoval, quien además es el técnico de la sala. “Él diseñó parte de lo que sería la puesta, pero, además de eso, propuso el espacio en que se lleva a cabo la acción, un espacio muy pequeño, de dos por dos, en un tapete blanco, y trabajó con una suerte de paredes en forma de embudo, que da una cierta sensación de profundidad”.



Además de la originalidad en la puesta escénica, “Sueño con revolver” es una obra de mucho texto y de mucho cuerpo de parte de los actores. “Hay un juego entre ellos, corporal, dentro de este pequeño espacio donde hay mucho trabajo corporal más allá del texto. Es una de las cosas que de alguna manera encaramos apenas llegaron con la propuesta”, destaca Martínez Durán. “Llegaron con el texto casi aprendido y con mucho trabajo corporal entre ellos. Así que yo decidí dejar eso y profundizarlo.

«Sueño de revolver»: ficha técnica y función

Actúan: Dai Álvarez y Manu Maritano

Dirección: Verónica Martinez Durán

Diseño lumínico: Marcos Sandoval

Vestuario: Steven Quito

Función: este sábado, a las 21.30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén).

Entradas: anticipadas $12.000, general : $14.000

Reservas al 2995127497