Se picó: Yanina Latorre y Viviana Canosa fueron lapidarias contra Amalia «Yuyito» González

Se juntaron Viviana Canosa y Yanina Latorre y no tuvieron pelos en la lengua para hablar de Amalia «Yuyito» González, conductora y actual pareja del presidente Javier Milei. Según comentó Canosa, la exvedette la demandará por difamación, aunque eso no la detuvo para decir lo que opina realmente de Yuyito.

«Me da vergüenza ajena que se ponga el pony en la…»: Viviana Canosa y Yanina Latorre contra Yuyito González

En «Viviana En Vivo» la conductora conversó telefónicamente con Yanina Latorre, su amiga y colega. La charla surgió en el marco de una posible demande por parte de Yuyito González hacia Canosa. Las mediáticas no se acobardaron y lanzaron sus más duras opiniones contra la conductora de «Empezar el día».

“No tengo nada personal en su contra, me da vergüenza ajena todo lo que hace. Cuando uno tiene un programa en la televisión, está expuesto a que el otro opine. Ponele que seas medio bol*da como ella y sin contenido, pero me preocupa que sea la novia del presidente porque es un tipo que preside el país”, comenzó diciendo Latorre.

“Que todos los días haga ese tipo de monólogo con los muñequitos de madera, que se ponga el pony en la conch* y todo eso, me preocupa porque es la mujer del presidente”, continuó Yanina entre risas.

Por su parte, Canosa opinó: “Cree que el momento de fama va a durar para toda la vida, como le pasa a los políticos”. “En un momento fue muy famosa, después desapareció, se hizo pastora y ahora apareció de nuevo con esta cosa (…)”, respondió Latorre.

“A mí me da cosa cuando aparece con el pelo mojado, la campera de él -Javier Milei- o dice que a las seis de la mañana estuvo haciendo gimnasia en la quinta de Olivos. Loca, nos estamos cag*ndo de hambre, la gente no tiene para comer y vos estás diciendo todas esas pel*tudeces”, siguió Yanina, tan picante como siempre.

Las críticas políticas no se hicieron esperar. «Ayer la vi y no decía nada del paro, vive un poco en otro planeta«, dijo Viviana sobre el paro general de la CGT que tuvo lugar el jueves pasado.

“Cuando Fátima estaba de novia con Milei, no tenía el agrande que tiene esta mina. Me llevo re bien con Milei, aunque desde que está con Amalia, me clavó el visto. Ella se anima a todo porque desde que está con el presidente, le gusta la no libertad de expresión”, cerró la conductora de «Sálvese Quien Pueda».