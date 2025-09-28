Patagonia con alerta por nieve, viento y ráfagas de hasta 120 km/h este domingo: los peores horarios en Neuquén y Río Negro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por vientos y nevadas para gran parte de la Patagonia este domingo 28 de septiembre. En algunos puntos las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h. Cuáles son las zonas afectadas en Neuquén y Río Negro, y los peores horarios.

Alerta por nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas

«El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», describió el SMN sobre las zonas con alerta por caída de nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro. Estos son los puntos bajo alerta:

Villa La Angostura y alrededores: alerta por nieve durante este domingo por la mañana.

Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó: advertencia por nevadas para este domingo durante la mañana.

Alerta por viento y ráfagas este domingo en Río Negro: los peores horarios

Además, rige una alerta por viento este domingo, en un gran sector de Río Negro. Las zonas afectadas:

Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo: advertencia por vientos este domingo durante la mañana.

«Vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h», informaron desde el SMN.

Alerta en Patagonia: Viento, nevadas y ráfagas de hasta 120 km/h

En el resto de la Patagonia, también rige una advertencia este domingo. En Chubut hay alerta por nevadas y viento (de nivel amarillo).

En tanto, en Santa Cruz y Tierra del Fuego hay puntos con alerta naranja. «Vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h«, advirtieron desde el SMN para las zonas afectadas.

Recomendaciones del SMN durante la alerta por fuertes nevadas