Patagonia con alerta por nieve, viento y ráfagas de hasta 120 km/h este domingo: los peores horarios en Neuquén y Río Negro
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron por las condiciones del tiempo este 28 de septiembre. Las zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por vientos y nevadas para gran parte de la Patagonia este domingo 28 de septiembre. En algunos puntos las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h. Cuáles son las zonas afectadas en Neuquén y Río Negro, y los peores horarios.
Alerta por nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro: las zonas afectadas
«El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», describió el SMN sobre las zonas con alerta por caída de nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro. Estos son los puntos bajo alerta:
- Villa La Angostura y alrededores: alerta por nieve durante este domingo por la mañana.
- Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó: advertencia por nevadas para este domingo durante la mañana.
Alerta por viento y ráfagas este domingo en Río Negro: los peores horarios
Además, rige una alerta por viento este domingo, en un gran sector de Río Negro. Las zonas afectadas:
- Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo: advertencia por vientos este domingo durante la mañana.
«Vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h», informaron desde el SMN.
Alerta en Patagonia: Viento, nevadas y ráfagas de hasta 120 km/h
En el resto de la Patagonia, también rige una advertencia este domingo. En Chubut hay alerta por nevadas y viento (de nivel amarillo).
En tanto, en Santa Cruz y Tierra del Fuego hay puntos con alerta naranja. «Vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h«, advirtieron desde el SMN para las zonas afectadas.
Recomendaciones del SMN durante la alerta por fuertes nevadas
- Evitá actividades al aire libre.
- Retirá periódicamente la nieve acumulada en los techos.
- Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
- Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Comentarios