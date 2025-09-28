Reabrió Pino Hachado este domingo luego de estar intransitable por hielo y nieve: qué ocurre con Cardenal Samoré
El paso fronterizo cercano a Las Lajas estuvo cerrado en el inicio de la jornada.
Por hielo y nieve, estuvo cerrado en el inicio de este domingo 28 de septiembre el paso Pino Hachado, uno de los cruces de Neuquén a Chile. Así lo indicaron desde Vialidad Nacional. Qué sucede con Cardenal Samoré.
Cómo está el cruce Pino Hachado este domingo
Dese el organismo señalaron en el primer reporte que Pino Hachado presentaba «calzada con hielo y nieve«.
Mas tarde, en un nuevo reporte se actualizó que está habilitado «con portación obligatoria de cadenas». Describieron que tiene cinta asfáltica mojada y sectores con hielo.
Pasos a Chile: habilitado Cardenal Samoré, con pronóstico de nieve
En tanto, otro de los cruces muy usados, el paso Cardenal Samoré, está habilitado. «Transitable con extrema precaución. Calzada mojada por lluvia», informaron desde vialidad.
Es obligatoria la portación de cadenas. «Pronóstico de nieve y aguanieve en cotas altas», señalaron.
