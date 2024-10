Premio al prestigio para un docente de la Universidad Nacional del Comahue

La Academia Nacional de Ciencias Exactas y Naturales le entregará hoy el premio “Consagración”, a Marcelo Aizen, profesor titular del Centro Regional Universitario de Bariloche, de la Universidad Nacional del Comahue e investigador superior del Conicet por sus investigaciones sobre la polinización y sus implicancias para la conservación de las especies que realizan ese trabajo natural y los efectos sobre la agricultura.

En medio de la batalla que vienen librando las universidades públicas, luego del veto a su financiamiento por parte del gobierno de Javier Milei , estos reconocimientos toman otro significado. Ya no es un premio personal, es una prueba irrefutable de lo que significan las casas de altos estudios públicas, gratuitas.

Aizen tiene una larga trayectoria en investigación en el CRUB, en el Inibioma y el Conicet. Y no este el primer premio que recibe. El prefirió no hablar de eso, si no lo que se está haciendo en los organismos de científicos y universitarios públicos.

Fue el Inibioma que lo presentó en el certamen y allí está participando por su trabajo en el área de las ciencias biológicas. “Trabajamos en proyectos de ecología, particularmente en la interacción de plantas y a animales, con un enfoque en la reproducción de las plantas, tanto nativas como las de cultivo. Hay muchos proyectos en este grupo Ecopol, que van desde el impacto de la invasión de abejorros hasta cuestiones relacionadas con lo que produjeron en la reproducción de plantas nativas y las de cultivo”, comenzó a contar el profesor premiado. Pero también ponen el foco en l a fauna silvestre, sobre todo en las abejas, fundamentales para la polinización y preservación de la flora autóctona.

Uno de los mayores problemas fue la introducción de abejorros europeos que fueron repoblando al zona andina y trajo miles de complicaciones. Es que se está percibiendo que están atacando seriamente la flora nativa. ¿Por qué?

Según explicó el especialista, estos abejorros trajeron enfermedades que estaban ausentes en Sudamérica e infectan a los abejorros nativos y a las abejas productoras de miel. Y no es un dato menor, porque no solo se baja la calidad de la producción de la miel sino que además, impacta de manera negativa en la polinización de especies nativas. Esto es porque según los estudios que dirige Aizen, bajó la variedad de especies de abejas fundamentales para el proceso de polinización. “No es que se extinguieron, pero tenemos un 25% menos de especies de abejas desde hace 40 años atrás”, dijo. Esto sin duda afecta a la biodiversidad tan necesaria.

Pero influyen otros factores. Obviamente la intervención del hombre que trae aparejada la destrucción del hábitat natural por el reemplazo de los sistemas naturales y seminaturales por la agricultura de tipo industrial «porque involucra el uso de pesticidas y agroquímicos en general. Pero también en la destrucción de la diversidad de fuentes de alimentos para las abejas. Vos podés tener cultivos que producen flores como el girasol y la canola que proveen buen alimento pero por un tiempo muy limitado», detalló el investigador premiado.

Y acá aparecen estudios que realizó Aizen con su equipo sobre la relación entre la expansión de los cultivos de soja en Argentina y la producción de las colmenas. Y los datos no son favorables. En las últimas cuatro o cinco décadas, con la producción masiva de soja (sobre todo con la aparición de la soja transgénica), los apicultores manifestaron una significativa baja en la producción de las colmenas. Datos que luego fueron corroborados con fuentes de la secretaría de Agricultura de la Nación.

Y así se va creando un ciclo «vicioso». Aizen explicó que cuando hay menor diversidad de polinizadores hay menor producción de cultivos. Entonces, cuando un área de cultivo ha mermado su producción por falta de polinizadores, tiene a expandirse. «Para mantener el volumen de producción se planta más y eso afecta a la diversidad de polinizadores y es así como se va creando ese círculo vicioso. Esto lo estamos percibiendo a nivel local, no así a nivel global, pero es un alerta que hay que tener en cuenta», agregó.

El premio es la educación pública y la ciencia

Marcelo Aizen reflexionó sobre el premio «Consagración que recibirá hoy y no pudo menos que mencionar la importancia de sostener la educación pública en tiempos tan «tormentosos».

«Este premio es muy bien recibido sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de demonización de la educación pública y de la ciencia. Pero por otro lado, siguiendo adelante y esperando que la tormenta en algún momento pase. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que hacer mucha difusión de nuestro trabajo. Hay que mostrar cuál es el valor de ese conocimiento y hay muchas historias a nivel académico que demuestran cómo este conocimiento a mejorado la vida de la gente. Creo que el conocimiento científico es una condición necesaria para que haya bienestar y un crecimiento sustentable», sostuvo.

Y agregó: El Conicet y las universidades públicas son las instituciones públicas de mayor prestigio a nivel nacional. Me da la impresión que hay una campaña de demonización. Puede haber un replanteo de la educación pública, pero de ninguna manera se hace destruyéndola».

El investigador recordó la frase del presidente Milei de los últimos días y fue contundente. «Es absurdo instalar esa falsa dicotomía de no invertir en universidades porque hay que invertir en la educación primaria; cuando en realidad hay que invertir en educación pública en general. Frente a esto lo mejor que podemos hacer es seguir trabajando», concluyó Aizen.