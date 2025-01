Prevenir el cáncer colorrectal en la región: “el primer enemigo es el desconocimiento”

“El pólipo más peligroso es aquel que no se busca y el que no se encuentra”. Con esta frase pregona desde distintos puntos de la región el médico Adrián Mendoza, a cargo de una decena de expertos que enfocan su rutina en frenar nuevos casos de cáncer colorrectal.

Llegado a la Patagonia en 2011, este profesional ya traía desde sus años de formación y residencia, la inquietud de trabajar con esa temática, en una zona de grandes distancias y dificultades para el acceso a la salud. Con eso en mente, pasó primero por Carlos Tejedor (provincia de Buenos Aires), para luego llegar a Pico Truncado y Puerto Deseado (Santa Cruz) y luego seguir juntando experiencia en Jacobacci y El Bolsón, donde fue armando pruebas pilotos de abordaje.

Coincidiendo con lo que Mendoza ya había escuchado en un curso en 2010, con los años las estadísticas fueron confirmando la tendencia: el sur del país registra una fuerte presencia de casos donde esta enfermedad llega a ser mortal, sobretodo entre hombres. El dato lo ratifica el Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud, citando un informe del 2022 elaborado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y reporte del Cáncer.

En ese análisis, Santa Cruz lideraba el ranking tanto entre hombres como entre mujeres, con 19,2 defunciones cada 100.000 varones y 11,3 cada 100.000 mujeres. Neuquén ocupaba el segundo lugar en la lista masculina, con 16,8 muertes cada 100.000 habitantes, y el tercero a nivel país en el repaso femenino, con 10,4 cada 100.000 mujeres.

Siguiendo ese panorama, este especialista y su equipo se enfocaron en la cirugía miniinvasiva colorrectoanal y la endoscopia digestiva, ayudados por el Test de Sangre Oculta en Materia Fecal, para intentar llegar cada vez a más vecinos, no sólo desde el ámbito privado, sino también desde el público, con base en Cipolletti y las ciudades que dependen de esa zona sanitaria, como Catriel y Cinco Saltos.

Buscando actuar con celeridad, favorecieron a familias sin cobertura de obra social o que, como ocurre con los adultos mayores, tienen dificultades o demoras para el acceso a tratamientos.

Allí el equipo fue comprobando la falta de una conciencia que existía en la región acerca de lo importante que es prevenir, junto a varias circunstancias que influyen en la aparición de nuevos casos. “El desconocimiento es la primera causa, seguida por la obesidad y por los factores ambientales”, señaló Mendoza.

Para tomar real dimensión de lo que sucede, insistió en la importancia de que exista un sistema ordenado y ágil para procesar los datos que se van obteniendo. Entre sus colegas lo acompañan cirujanos generales, cirujanos endoscopistas, instrumentadores, enfermeros, médicos clínicos, nutricionista, que luego se complementan la labor con oncólogos, radiólogos y radioterapeutas, para que un pólipo no se convierta en algo más grave.

Alejado desde 2019 de la función como coordinador del Programa Rionegrino de Prevención y Detección Temprana de Cáncer Colorrectal, el médico citó a modo de ejemplo, la intervención realizada a una paciente de 61 años, ama de casa, madre de 12 hijos, oriunda de Catriel, de situación económica vulnerable y sin obra social, que logró ser asistida con cirugía laparoscópica y dada de alta tres días después casi sin cicatrices.

“Podría mirar para otro lado pero le quiero dejar valores a mis hijos. El regocijo no me lo saca nadie. Se que no soy Dios, pero somos una herramienta, por eso le recordamos a la comunidad que no subestimen los síntomas: si tienen dudas o molestias, realicen un control a tiempo”, concluyó el experto, de 51 años.