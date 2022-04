Proponen entregar terrenos a jóvenes que retornen al norte neuquino

Nolasco Castillo trae tres días de camino. Salió de La Centinela, ubicada arriba de Manzano Amargo donde nace el río Neuquén, y su destino de invernada es Huantraico. Tiene 25 años. “Cada vez más van cerrando los callejones (el espacio por el que circula el arreo), los crianceros vamos quedando de lado, se olvidaron de los crianceros. Últimamente llegas con los animales a la miseria, no tenes comida para darle, el forraje está caro, un fardo de pasto vale 700 pesos, sino tenes un chivo para vender no tenes para comprar forraje”, contó. Es trashumante desde los seis, cursó hasta segundo año del secundario, nació en Chos Malal y se crió en Auquinco. De boina y lentes cuadrados de marco negro dirige el piño a caballo. Hoy lo empuja el viento y siempre lo escoltan sus perros.

-Juventud en el campo ya no queda, usted se fija en un arreo y hay gente de 50, 60 años, personas grandes ya.

-Pero vos sos joven.

-Pero se encuentra poco, encontras en uno o dos piños pibes jóvenes, y después la mayoría es gente grande. Los hijos se fueron a estudiar, encuentran su trabajo, hicieron su familia y se quedaron en el pueblo, y ellos quedan en el campo porque al pueblo no los vas a llevar así nomás.

Baja Nolasco al trote por la Ruta 43 y está a pasitos de Las Ovejas, la localidad más cercana a Varvarco. Allí el presidente de la comisión de fomento, Gastón Fuentes, dictó una resolución a fines de 2020 para incentivar el retorno de la juventud al pueblo: quien se haya ido a estudiar una carrera terciaria o universitaria tendrá prioridad para el acceso a un terreno si es que decide volver (ver recuadro).

“Nos dimos cuenta que muchos de los chicos que se habían recibido en otras épocas, algunos no estaban acá, y los que estaban acá estaban trabajando afuera. Entonces ahí nos dimos cuenta de que el chico que se había venido no había sido reconocido para construir su casa”, explicó Fuentes desde su oficina ubicada sobre la avenida Domuyo, el volcán que está a 36 kilómetros aproximadamente.

«Hoy el que no gira alrededor del Estado es criancero», afirmó el presidente de la comisión. Foto Florencia Salto.

El pueblo tiene 48 años, poco más de 600 habitantes en el área urbana y cerca de 800 con la zona rural. La comisión se creó el 16 de octubre de 1973 por decreto de Felipe Sapag, fundador del MPN, cuyos restos están, desde hace un año, en el cementerio local junto con los de su esposa, Estela Romeo, y sus hijos Luis, exdiputado provincial, Ricardo y Enrique, militantes montoneros asesinados durante el terrorismo de Estado en 1977.

En la cultura de Varvarco, indicó Fuentes, el cumpleaños se festeja el 30 de noviembre cuando se nombraron las primeras autoridades y se inauguró el puente sobre el río Neuquén que conecta a la localidad del norte. De todas maneras reconoció, con pesar, que el festejo del aniversario está sujeto a la agenda del gobernador. “No hemos podido sostener una fecha específica, un desastre nosotros. Si viene el gobernador el 7 de diciembre lo festejamos el 7, si viene el 25 de noviembre, lo festejamos el 25 de noviembre. Es algo a mejorar, pero por la gente, la gente se molesta, la gente quiere tener su día. Yo en los seis años nunca logré hacerlo ni el 30 de noviembre ni el 16 de octubre, nunca”, admitió.

Ni bien se ingresa al cementerio, del lado izquierdo, está el mármol de la familia Sapag y las placas doradas con sus nombres. Foto Florencia Salto.

Fabiana Hernández es profesora de educación física, tiene dos hijos de 15 y 3 años, y logró acceder al lote y también a su vivienda, merced a esta resolución. Una vez que se concreta la entrega comienza el pago mensual. “Yo soy madre soltera y es muy difícil construir, yo me veía de acá a diez años haciéndome una casa. Siempre quise volver porque uno tiene un arraigo por este lugar”, sostuvo. Señaló que se crió en el pueblo “a fuego de leña” porque en ese momento no había una planta de gas por zeppelin como en la actualidad. Se recibió en Chos Malal, la ciudad que concentra la mayor cantidad de oferta académica terciaria y universitaria. Quienes pueden viajan allí o deciden irse a San Rafael, porque el costo de vida en comparación a Neuquén capital es considerablemente menor. Muy pocos optan por la Universidad Nacional del Comahue.

¿Alcanza con esta iniciativa de la comisión para paliar el déficit habitacional?, ¿Qué condiciones y oportunidades deberían generarse para mejorar la calidad de vida en el norte?

Hasta 2018 en Varvarco no había escuela secundaria. Los chicos y las chicas se iban a los 12 años. La opción era estudiar en la EPEA 1 de Las Ovejas o en el CPEM 11 de Andacollo. Permanecían en los albergues de lunes a viernes, y volvían el fin de semana. Eso cambió el 6 de junio cuando se abrió el CPEM 94, un bachillerato con orientación en informática que se montó en una remodelada gamela turística. Cuarto y quinto cursa a la mañana, primero, segundo y tercero a la tarde, más un turno vespertino para mayores de 18 años.

El director del secundario, Julio Navarrete, afirmó que este año el estudiantado completo tiene sus notebooks, ya sea por el programa provincial de reducción de la brecha digital o por el plan federal Juana Manso, que es la secuela de Conectar Igualdad a nivel nacional. En la localidad solo funciona la empresa de telefonía Claro. Con Movistar, no hay paquete de datos que sirva.

-¿Acá en la escuela tienen buena red?

-Más o menos, estamos pidiendo mayor conectividad, pero se complica.

El plantel docente del secundario tiene solo tres integrantes de Varvarco, el resto vinieron de Mendoza, Jujuy, Formosa y Chaco, como la profesora de matemáticas, Evelyn Córdoba. “Me gusta el lugar, la gente es muy cálida, me he sentido bien desde que he llegado”, aseguró. Lo más difícil, dijo, es la ruta sobre todo en invierno.

Para Navarrete el hecho de que no haya casas institucionales dificulta la instalación del personal, porque a eso se agrega la falta de viviendas para alquilar.

Clase de tercer año en Varvarco con Evelyn, la profesora de matemáticas chaqueña. El estudiantado va de guardapolvo azul. Foto Florencia Salto.

En cuanto al servicio de salud, en la salita no tienen un equipo médico permanente, dependen de la disponibilidad de profesionales del hospital Las Ovejas. Hacen extracciones de sangre, pero deben enviar las muestras. Para una ecografía, un turno de pediatría o ginecología hay que viajar a Chos Malal. En el pueblo no hay farmacia.

Nidia Maturano, una de las tres enfermeras que trabaja en el centro de salud, marcó que su área de cobertura incluye lugares como Colo Michi Co, Los Bolillos, Atreuco. Si bien tienen una ambulancia “no es para la zona, capaz que para una zona donde tenes asfalto si, nosotros recorremos zona rural y necesitamos una buena ambulancia que se banque los kilómetros, que se banque la altura, las subidas, la nieve, el barro. A veces lamentablemente no podemos llegar con nuestra ambulancia y llegamos a caballo o caminando o a veces ni siquiera podemos asistir”. Eleuterio Bravo es agente sanitario desde hace 30 años. “Tengo toda la historia del pueblo”, manifestó con orgullo. Su labor es visitar hasta el paraje más aislado. “Ahora nos vamos poniendo grandes y uno empieza a andar a pie, en camioneta”, remarcó.

En el centro hay cartelería sobre prevención al suicidio. También material relativo a derechos sexuales y reproductivos. Nidia subrayó que hacen entregan de anticoncepción: desde implantes subdérmicos hasta píldoras de emergencia. Además hay un mural sobre violencia de género. Si es necesario hacer una denuncia, solo el destacamento policial. No hay juzgado de Paz y la fiscalía está en Chos Malal.

Nidia y Eleuterio, dos de los 12 integrantes que tiene el equipo de salud de Varvarco. Foto Florencia Salto.

“Esto de que los chicos y las chicas de la zona norte salgan a estudiar afuera y vuelvan con un título es medianamente nuevo. Quien tiene la posibilidad económica de salir, bárbaro, lo puede hacer, nosotros desde el norte venimos siempre un paso atrás”, mencionó Nina Arévalo, secretaria general del sindicato ATEN en el departamento Minas. Dijo que la crianza patriarcal aún está muy naturalizada y para eso la escuela es un pilar, especialmente después del punto de inflexión que significó el doble femicidio de Carina y Valentina y el de Celeste en Tricao Malal.

Este año se recibirá la primera camada de egresados y egresadas del CPEM N°94 de Varvarco, que comenzó con seis estudiantes. El vespertino tuvo su acto de colación en 2021. “Fue un logro tremendo hacer la secundaria, pero quizás quienes ya la tienen lo miran como un hecho común, para nosotros no lo fue así. Se merece garantizarle a los chicos que van a estudiar que se reciban y vuelvan. Hoy el que no gira alrededor del Estado es criancero. Eso ha ido cambiando pero muy levemente”, insistió Fuentes que apuesta a un futuro turístico.

Al regreso ya no hay piños. Subirán en noviembre al pastoreo de la veranada con el sol que arrasa.

A los gobiernos provinciales no les interesa el norte. Si les interesáramos tendríamos rutas asfaltadas, tendríamos más infraestructura, tendríamos mejor conectividad”. Julio Navarrete, director del secundario que funciona en lo que era un parador turístico.

Propiciar el arraigo

El 21 de diciembre de 2020 Fuentes firmó la resolución 32 en la que dispone y hace público “el compromiso institucional” de que “todos los jóvenes oriundos de nuestra localidad que concluyan con sus estudios terciarios y/o universitarios tendrán prioridad y serán seleccionados con preferencia para acceder a la adjudicación de terrenos municipales, a fin de que puedan retornar a radicarse en Varvarco y desplegar sus actividades profesionales”.

En los fundamentos plantea que una vez que se van y terminan sus carreras es habitual que no retornen y “que tal situación conspira en contra de un desarrollo y progreso futuro de nuestra localidad, en la medida que no podemos contar con nuevos habitantes que estén dispuestos a invertir recursos y capacidades para generar cambios y crecimiento social.”

Sostiene que se favorecerá a “que todos ellos tengan la posibilidad de acceder a un terreno municipal a fin de propiciar su arraigo a la localidad”.

Los que se han entregado hasta el momento tienen 15 de frente por 30 de fondo, explicó el presidente de la comisión de fomento. Dijo que aún falta difundir la resolución, porque no es lo suficientemente conocida en el pueblo.

Fabiana fue una de las primeras en recibir su casa. Foto Florencia Salto.

El bloque Siempre, aliado al MPN, que integran Andrés Peressini y María Laura Bonotti, presentó un proyecto para que la Legislatura declare de interés esta iniciativa y propone que otras localidades imiten la estrategia. El debate está ahora en la comisión de Desarrollo Humano y Social. Si se aprueba en el recinto, todas las miradas estarán puestas sobre la gestión de Fuentes para evaluar si pudo lograr esta “repatriación”. “Lo pienso y ¿sabe porque me entusiasma? Porque también otros lugares lo sufren a esto, no se ha tomado en cuenta a los chicos que han vuelto”, afirmó.