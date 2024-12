Qué es Dino, la plataforma digital que presentó Chubut para terminar con los «laberintos burocráticos»

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó este martes la presentación del Plan de Transformación Digital, un aplicativo que funcionará en las redes del Gobierno provincial y en WhatsApp y que “posicionará a Chubut como pionero en la digitalización de los trámites gubernamentales en Argentina”.

La presentación la llevó a cabo Torres, desde las 11, en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) en Avenida Fontana N°140 de Trelew.

Según detalló el mandatario, Dino es una herramienta que facilitará los trámites cotidianos, como la solicitud de partidas de nacimiento, que «antes les quitaba a los chubutenses más de 427 mil horas, ahora se podrá hacer en 3 clics. Se irán integrando más trámites en el futuro», expresó.

Qué es Dino, la aplicación que busca terminar con la «burocracia y los acomodos» en Chubut

Durante la presentación, el mandatario resaltó además que esta herramienta permitirá «terminar con tantos laberintos burocráticos, cuellos de botella y acomodos informales que había en la Administración Pública». Al mismo tiempo, resaltó que la «inteligencia artificial, además de generar mucha incertidumbre, nos da herramientas importantísimas para mejorar la gestión de gobierno”.

La máxima autoridad de la provincia señaló que el sistema es un “hito” que representa no solo un avance tecnológico, sino también una “revolución en la gestión pública de Chubut”. “Es un antes y un después, es devolverle tiempo a la gente. Y es entender que como provincia tenemos que aggiornarnos también”, agregó.

También Torres destacó que el sistema es «amigable» para la interacción de los más chicos y también para los más grandes. Además, dijo qse refirió a sus implicancias ecológicas, ya que “en su segunda etapa busca eliminar el uso de papel y lograr que todos los trámites sean completamente digitales. Esto permitirá «posicionar a Chubut como pionero en la digitalización de los trámites gubernamentales en Argentina”, expresó.

Por último, el gobernador destacó que se espera que, para que este tipo de tecnología llegue a toda la provincia, es necesario tener conectividad en todo el territorio chubutense. «No tiene sentido tener semejante tecnología si no pueden acceder chubutenses que están aislados de conectividad. Por eso empezamos con un plan muy ambicioso de antenas de Starlink para que toda la provincia tenga internet y a mediados del año que viene creo que vamos a poder dar la grata noticia de que no hay un solo punto en la provincia que no tenga acceso a internet», concluyó.