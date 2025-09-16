Qué tener en cuenta para viajar a Chile desde el paso Cardenal Samoré este jueves y viernes por los feriados

Se viene un fin de semana largo en Chile por las fechas patrias. Por este motivo, este jueves 18 y viernes 19 serán feriado en el país vecino, en marco de la celebración del proceso de Independencia de la Corona Española. Cómo va a operar el paso Cardenal Samoré.

Las fiestas patrias para Chile son una ocasión muy importante para celebrar su independencia e historia. Además de festejar los días 18 y 19, se suma el día 20 para completar el fin de semana a puro festejo.

Este día adicional fue declarado festivo gracias a la Ley N°20.215 que establece que si los días 18 y 19 caen en días consecutivos, como en este caso que son los días miércoles y jueves, el viernes 20 será considerado feriado también.

Cómo va a operar el paso Cardenal Samoré los días feriados

Si tenés planificado viajar a Chile justo los días de fiestas patrias, acá te dejamos en detalle las cosas a tener en cuenta antes de cruzar por el paso Cardenal Samore.

Horarios de atención: 8 a 19 hs.

Requisitos para el control migratorio: Cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Si viajan menores de edad deben presentar certificado de nacimiento y en el caso de que no viajen junto a sus padres deben poseer autorización notarial.

Control aduanero: deben poseer el padrón del vehículo y en caso de que no viaje el propietario deben tener la autorización notarial.

Control fito zoosanitario: si viajan con mascotas deben gestionar previamente ante el SAG el certificado zoosanitario de exportación.

El porte cadenas es obligatorio.

Para conocer el estado del complejo fronterizo se puede seguir en las cuentas oficiales del paso Cardenal Samoré.



