Río Negro abrió 170 vacantes para formarse como agente penitenciario: ¿cuáles son los requisitos?

El Servicio Penitenciario de Río Negro abrió la inscripción para el curso de Agente de Seguridad y Tratamiento Penitenciario 2027, que cuenta con 170 vacantes.

La propuesta está destinada a quienes quieran incorporarse a la institución y formarse para cumplir funciones de custodia y guarda de personas privadas de la libertad.

¿Cómo y dónde se dictará el curso?

La formación se desarrollará a partir de marzo en Viedma, Roca y Bariloche con modalidad externada, es decir, que los agentes se capacitarán sin internarse en el recinto.

Los interesados podrán completar el trámite a través de la página oficial del Servicio Penitenciario Provincial, hasta el próximo 15 de diciembre.

¿Cómo inscribirse en el curso de agente penitenciario?

Para anotarse, los postulantes deberán ingresar al sitio oficial del Servicio Penitenciario de Río Negro, completar sus datos personales, adjuntar la documentación solicitada y elegir la localidad en la que desean realizar la formación.

Una vez finalizado ese paso, recibirán información a través de un grupo de WhatsApp habilitado especialmente para la convocatoria. Por ese medio se les comunicará la fecha en la que deberán presentarse personalmente para continuar con las distintas etapas del proceso de selección.

Requisitos para postularse

La convocatoria del organismo de seguridad provincial establece las siguientes condiciones para quienes quieran acceder a una de las 170 vacantes:

Ser argentino o argentina nativo/a o por opción.

Tener entre 18 y 30 años.

Contar con el secundario completo, sin materias adeudadas.

Tener una estatura mínima de 1,60 metros para mujeres y 1,65 metros para varones. La altura máxima es de 1,95 metros para ambos.

Poseer un peso proporcional a la estatura y la edad, según el Índice de Masa Corporal (IMC) y los parámetros establecidos.

Aprobar los exámenes psicológico, físico e intelectual.

No registrar antecedentes judiciales ni contravencionales y contar con buen concepto social.

No tener tatuajes visibles al utilizar el uniforme penitenciario.

No haber sido dado de baja de institutos de formación de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad o policiales por motivos disciplinarios.

Aprobar los exámenes preocupacionales y toxicológicos.



En relación a ello, desde la provincia señalaron que la presentación del examen médico preocupacional es un requisito indispensable a cargo de los postulantes.