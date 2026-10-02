Río Negro tiene representación en el congreso mundial de profesionales del turismo en Sudáfrica

La organización internacional que fomenta el turismo Skål reunió a referentes de todo el planeta en Sudáfrica y Río Negro tuvo representación con la participación del expresidente de la entidad en Argentina, Julio Isidro Pérez, y Andrea Isabel Marín, socia de la sede Viedma-Patagones.

El encuentro se desarrolla desde el martes 29 de septiembre hasta este viernes 2 de octubre en Port Elizabeth, en la Bahía Nelson Mandela Bay.

El encuentro reúne a asociados, profesionales del turismo, de diferentes países para compartir una agenda de actividades institucionales, profesionales y sociales, fortaleciendo los vínculos de la comunidad Skål a nivel mundial, según destacó la sede argentina que difundió en sus redes sociales la participación activa de una delegación nacional.

El Skål Internacional Argentina estuvo representado por una comitiva de socios liderados por el presidente del comité nacional y socio del club de Mar del Plata, Guillermo Sabena; junto a los regionales Julio Isidro Pérez y Andrea Isabel Marín, quienes promueven el turismo desde distintas plataformas con la coordinación de capacitaciones, la generación de análisis y debate en la materia a través del programa televisivo Café Turístico y las columnas habituales de opinión publicadas en Diario RÍO NEGRO. Recientemente Pérez presentó el libro «Río Negro, turismo de los andes al mar»

En el evento, los participantes asistieron al estadio mundialista Nelson Mandela, con ponchos con los colores de la bandera argentina y la inscripción de la organización y destacaron que el próximo mundial se realizará en noviembre de 2027 en Cádiz, España, que realizó su presentación.

El congreso tuvo además su asamblea anual en la que se eligió presidente para el año 2028 a N.S.N. Mohan, representante de la India y el primer asiático en asumir ese cargo.