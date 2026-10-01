Jujuy: un hombre de 67 años murió tras ser atacado por un enjambre de avispas

Un hombre de 67 años murió en el barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, luego de sufrir varias picaduras de avispas. El hombre se descompensó pocos minutos después del ataque y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos no lograron reanimarlo.

La víctima fue identificada como Julio Aníbal Tarifa. Según informaron sus familiares a la Policía, el episodio ocurrió alrededor de las 17, mientras compartían un momento en un domicilio del barrio.

En ese contexto, Tarifa sufrió varias picaduras de avispas. Minutos después comenzó a descompensarse, por lo que sus familiares solicitaron asistencia y lo trasladaron al Hospital Carlos Snopek.

El hombre llegó al centro de salud alrededor de las 18:50, según informó El Tribuno de Jujuy. Ingresó sin signos vitales y con cianosis, una coloración azulada o violácea de la piel que puede producirse por falta de oxígeno.

A pesar de los esfuerzos realizados por los paramédicos, los profesionales no pudieron reanimarlo.

La Justicia ordenó una autopsia

Un efectivo policial que se encontraba de guardia en el hospital entrevistó a los familiares que acompañaron a Tarifa. El testimonio permitió reconstruir los minutos previos a la descompensación y orientar las primeras medidas de la investigación.

El caso quedó a cargo del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Entre ellas, dispuso el traslado del cuerpo a la morgue del Poder Judicial en Alto Comedero para realizar una autopsia médico-legal.

El resultado del estudio será determinante para establecer la causa exacta de la muerte y determinar si existe una relación entre las picaduras de avispas y la descompensación que sufrió el hombre.