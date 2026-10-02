Encuentran a una persona muerta en un canal de San Martín de los Andes: investigan las causas

En San Martín de los Andes se montó un gran operativo ante el hallazgo de una persona muerta. La Policía de Neuquén confirmó a Diario RÍO NEGRO el hecho y señaló que aún están trabajando en el sitio con el fin de determinar las causas. Trascendió que el cuerpo hallado sería de una mujer.

Hallazgo de un cuerpo en San Martín de los Andes: lo que se sabe del hecho

El hallazgo se produjo durante la madrugada de este 2 de octubre. Si bien las causas aún son materia de investigación, medios locales informaron que el cuerpo estaba sumergido en un canal próximo a una vivienda.

Las autoridades policiales acudieron tras el alerta de una vecina que advirtió la situación. Los efectivos retiraron a la persona del agua y, tras la llegada del personal del SIEN, se constató que no presentaba signos vitales.

A raíz de esta situación, se solicitó la intervención de Criminalística y Fiscalía para peritar la escena y determinar las circunstancias del hecho. En tanto el cuerpo fue trasladado a la morgue donde se le hará la autopsia correspondiente. La persona no fue identificada, pero trascendió que se trataría de una mujer.