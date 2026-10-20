Se prendió fuego una camioneta en la Ruta 6 y el conductor fue hospitalizado en Rincón de los Sauces

Un grave incendio afectó a una camioneta sobre la Ruta 6 este lunes 19 de octubre. Según informaron Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces, por el incidente un hombre debió ser trasladado al hospital.

El hecho se registró cerca de las 20:30, a la altura del acceso al yacimiento Cerro La Hamaca. Allí, acudió una dotación de bomberos a cargo de la sargento primero Marcela García tras una alerta telefónica.

Cuando arribaron las autoridades, detectaron que el vehículo estaba completamente incendiado, por lo que realizaron tareas de sofocación y extinción.

Una vez controlado el fuego, rescataron al conductor del vehículo, quien debió ser trasladado al hospital local para su revisión médica. Las fuentes oficiales no precisaron cuál es su estado de salud. Mientras tanto, la camioneta registró grandes daños materiales.

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces.

Nuevo corte total de la Ruta 5 por la crecida del arroyo Carranza en Vaca Muerta

El temporal de lluvia registrado el lunes provocó una importante crecida que complicó la circulación en Vaca Muerta. Este martes, el desborde del arroyo alcanzó la Ruta 5 y obligó a interrumpir el paso en el puente Carranza, afectando la conexión entre Rincón de los Sauces y Añelo.

El arroyo Carranza, que cruza la Ruta Provincial 5 entre Añelo y Rincón de los Sauces, registró una significativa crecida tras las últimas precipitaciones.

Según medios locales, el aluvión de agua y barro inhabilitó la circulación en la calzada y en el desvío provisorio, por lo que se determinó el corte total del tránsito hasta nuevo aviso para resguardar la seguridad de los conductores.

En un reporte emitido esta madrugada de martes, el Consorcio de Cooperación COARCO–SERVIPET informó que «la restitución del tránsito estará sujeta a las condiciones del arroyo y a la verificación de la seguridad y transitabilidad del desvío».

Asimismo, solicitaron a los usuarios respetar estrictamente la señalización preventiva y las indicaciones del personal de obra, evitando ingresar o intentar cruzar por tramos no habilitados.