Se incendió una casa cerca de El Bolsón y sospechan que fue intencional

Un incendio que se desató por causas desconocidas en la madrugada de este domingo redujo a cenizas una vivienda de madera en Mallín Ahogado, cuyo propietario pertenece a la Asamblea en Defensa por el Agua y la Tierra de ese paraje. El damnificado manifestó este domingo su convicción de que se trató de un ataque intencional.

La misma sospecha había deslizado la secretaria general de ATE, Sandra Contreras, cuando hace doce días un incendio similar destruyó una cabaña perteneciente a ese gremio, que no tenía calefacción ni instalación eléctrica.

Contreras dijo el sábado que la Justicia realizó investigaciones y pidió informes, pero hasta ahora no les notificó de avance alguno. La dirigente gremial había relacionado el incendio (ocurrido el 21 de marzo) con los reclamos de los que había participado su organización contra la estancia Lago Escondido por el bloqueo del camino de Tacuifí.

El sábado, Contreras volvió a reiterar que para ellos el incendio de la casilla fue “claramente intencional” y dijo que en las últimas horas había ocurrido lo mismo “en la casa de Alejandro Vautier, un asambleísta que vive en Mallín Ahogado”.

Este diario se comunicó con Vautier, quien dijo que el incendio se desató a la 1.30 de este domingo en la casa que actualmente sirve de morada a su hija, la pareja de ésta y su pequeño nieto. Pero que no estaban en el lugar.

“La instalación eléctrica es muy segura y la hizo un matriculado, no había fuego encendido y la chimenea igual está bien aislada. Así que no había motivos para que se inicie el fuego” refirió Vautier, un docente de reconocida participación en las marchas de protesta por los proyectos de urbanización en la pampa de Ludden, donde también tiene intereses la empresa Hidden Lake (Lago Escondido), del magnate Joe Lewis.

Señaló que los integrantes de la asamblea contabilizan ya siete incendios que interpretaron como represalias por su campaña contra el proyecto de Pampa de Ludden. “Se quemaron en el último tiempo el centro comunitario de Mallín Ahogado, la salita, dos radios y otras viviendas”, aseguró.

Dijo que la policía ya hizo una primera revisión de la casa quemada y su entorno, y que esperará los resultados de las pericias judiciales que comenzarán mañana. Desde la Asamblea ya manifestaron públicamente su preocupación y exigen “una investigación a fondo”, subrayó Vautier.

Refirió que en la comunidad de Mallín Ahogado y también en El Bolsón “todos están movilizados” para ayudarlos, porque debido al incendio la familia perdió todas sus pertenencias, incluidos muebles, ropa y hasta juguetes. “Estamos agradecidos y emocionados” por los gestos de solidaridad, aseguró el docente.

Un intento para intimidar

Contreras, por su parte, dijo que “hasta ahora la Justicia no tiene nada” sobre el incendio de ATE, o al menos no se lo comunicaron. La secretaria general de ese gremio para la zona Andina/Sur afirmó que lo ocurrido no es ajeno a la presentación que realizó ella misma unos días antes en el Confederal de ATE, donde denunció “la extranjerización de las tierras en la Patagonia”, con fuertes críticas contra Lago Escondido.

Dijo que difundió su ponencia por redes sociales y poco después ocurrió el presunto ataque. Agregó que el incendio pudo haber sido un intento de “intimidar” a los que sostienen esa postura. “Los poderes concentrados usan esta modalidad, tienen mano de obra para esto”, aseguró.

“Hasta ahora la Justicia no tiene nada, o al menos no nos han informado -afirmó Contreras-. Esta semana vamos a pedir acceso al expediente a ver qué pasó con las pericias”.

Dijo que además del incendio de la casilla les robaron un baño químico que habían alquilado y en el predio quedaron huellas de una camioneta en el que presuntamente cargaron ese artefacto. Señaló que “no hay cámaras y los vecinos no vieron nada, pero dicen que los perros toreaban”.

Agregó que la casilla no estaba terminada y carecía de electricidad. Por la misma razón tampoco tenía cuidador. “Necesitamos saber, y que se esclarezca el hecho -reclamó Contreras-. Cuando ocurrieron los incendios del Club Andino Piltriquitrón o la oficina de Turismo encontraron bidones, panfletos, enseguida, como si hubiera un montaje. Acá el tiempo pasa y no aparece nada. Es bastante raro”.