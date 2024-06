Se viene el Festival de Yoga, libre y gratuito en su octava versión en Neuquén

Tener un momento para despegarse del celular, conectar con el cuerpo, dejar pasar pensamientos, en estos tiempos de multitasking parece una tarea imposible. Pero, no lo es. Lo enseña el Yoga. “Si bien el Yoga combina lo físico, lo mental, lo espiritual, se trabaja de otra forma que no te queda otra que conectarte con vos y con tus pensamientos y con tu mente. Es un momento de silencio, de escuchar tu mente, de poder aquietarla”, explica Guillermina Watkins, profesora de Ashtanga Yoga, dueña de Casa India.

Su reflexión no es menor en tiempos ajetreados, completos de tareas y con estímulos que nos demandan todo el tiempo. “Una de las descripciones que más me gusta es que el yoga es”, continúa, “el cese o el control de las fluctuaciones de la mente. Todos y todas tenemos esa tendencia a pensar de más. Somos seres pensantes, eso es lo que nos diferencia de los animales, pero podemos trabajar para que nos jueguen un poquito a favor”.

Estos días son ideales para tomar la decisión de empezar Yoga o retomarlo. El viernes próximo, 21 de junio, es el Día Internacional del Yoga y en la Universidad Nacional del Comahue se realizará un Festival de Yoga. Será entre el 26 y 30 de junio.

“¿Por qué entramos por el cuerpo físico?”, pregunta Guillermina, “porque es el cuerpo burdo, es el primero que vamos limpiando articulaciones, músculos, para después acceder a la mente a través de la respiración”. La respiración es clave a la hora de relajarse y aquietar pensamientos. “Trabajar sobre tu respiración te permite ir entrando en estadíos de más de tranquilidad, de conexión, de relajación, de bondad, de bienestar”.

Siempre se dice: “hay que conectar con el aquí y ahora” pero ¿qué implica? “Si no podemos conectar con este presente, la cabeza dispara inmediatamente pensamientos y nos hacen sufrir. Nos cuesta conectar porque vivimos todo el tiempo para afuera. El sistema nos estimula todo el tiempo, muchas veces para mal, estamos todo el tiempo mirando algo, leyendo otra cosa, deseando. Estamos todo el tiempo hacia afuera. Y cuando queremos conectar con la verdadera esencia, ni siquiera sabemos cuál es esa verdadera esencia”, reflexiona Guillermina y cierra: “vivir el presente suena desapegado, pero es una enseñanza maravillosa que tenemos que poner en práctica más seguido. Porque si no puedo disfrutar del mate que me estoy tomando ahora, ¿qué voy a poder disfrutar cuando el dólar baje, cuando el dólar suba o lo que sea?», pregunta.

El Yoga es una práctica que permite hacer una pausa y conectarse con uno mismo. Foto: Gentileza

De que se trata el festival de Yoga en Neuquén:

Desde 2015 se celebra en todo el mundo la existencia del Yoga el 21 de junio y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) es parte de los festejos. El festival de Yoga que se realiza en la UNCo llega a su octava edición y lo celebra con 5 días a puro Yoga. Como en cada ocasión, profesoras y profesores del Alto Valle participarán de actividades gratuitas y libres.

Este año las actividades se realizarán desde el 26 al 30 de junio y contarán con más de 50 clases para conocer las diferentes propuestas que se brindan en la región y que son aptas para todo tipo de personas hayan o no practicado Yoga previamente. Cada jornada se extenderá desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche con una grilla heterogénea de actividades compuestas por práctica físicas, meditación, respiración, charlas, música, entre otras.

Serán 5 días a puro Yoga y diversas actividades vinculadas a esta disciplina que tiene más de 5000 años de historia y que hoy está en auge en las sociedades modernas. “Hay diferentes estilos de Yoga, cada persona elegirá su estilo de acuerdo a su naturaleza esencial”, afirma Fernanda Bonitatibus, coordinadora del Programa Universitario RecreActiva de la UNCo que lleva adelante este evento anual.

La idea central para este año retoma el concepto de anteriores ediciones: acercar el Yoga y diversas disciplinas para el autoconocimiento a la población en su conjunto. Por eso también las personas podrán disfrutar, además de clases de Yoga, charlas de filosofía, recitación de mantras, prácticas meditativas, baños de gong, charlas sobre alimentación saludable, medicina ayurveda, astrología védica, yoga para infancias, embarazo, yoga terapéutico, entre otras.

Cronograma de actividades del festival de Yoga en Neuquén: