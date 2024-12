Se vienen las “Marchas del Orgullo” en Cipolletti y Neuquén

El próximo sábado 7 en Cipolletti y el sábado 14 en Neuquén, se llevarán a cabo nuevas ediciones de las “Marchas del Orgullo”, una instancia tradicional de la comunidad LGBTIQNB+ para fortalecer el vínculo entre sus integrantes y mantener en agenda la importancia de su camino recorrido.

Según lo difundido, Cipolletti encabezará la propuesta en este mes de diciembre, con un encuentro a partir de las 17 en la Plaza de la Justicia (ex Plaza San Martín), “en un contexto de preocupación por el retroceso en los derechos conquistados por la comunidad y la eliminación de organismos estatales que articulaban políticas de género”, señalaron en diálogo con Radio 7.

Foto: Instagram.

***

La edición que preparan contará con más de 40 feriantes, artistas locales, Djs, performances y una radio abierta con entrevistas a referentes, autoridades e integrantes del colectivo. La artista “Diosa Dinamita”, la performer “Gaia Drac”, “Gise V”, “Sauco Saracho” y la Dj “Kiki Michi” confirmaron su presencia, para animar a los participantes.

De cara a la sexta edición de la actividad, Ximena Leoni, integrante de la comisión organizadora planteó que “en cuanto a leyes hubo un retroceso, porque hay violencia, hay discriminación. Hace unos meses hubo un triple lesbicidio, no estamos con la sociedad justa que queremos”.

Para la referente, el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género son avances, pero que hoy no están garantizados. “Hacer las leyes no significa que cambie la cabeza de la sociedad”, reflexionó, tomando como ejemplo el DNI no binario y la posibilidad de que Nación aplique su decisión de derogarlo por decreto.

“En cada espacio hay diferentes formas de pensar, pero lo cierto es que hoy hay miedo de salir afuera, de caminar con tu pareja por la calle, hoy sucede esto y el año pasado no pasaba. El Gobierno Nacional está fomentando la violencia”, dijo Leoni.

Foto: Instagram.

***

Por su parte, a través de la cuenta @marcha_lgbtiq_neuquen en Instagram, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) es la encargada de los preparativos, los que harán realidad, a pesar de las trabas que vienen sufriendo, según reconocieron. “Este año nos está costando más que otras ediciones, pero nada nos va a quitar la posibilidad de expresarnos y reencontrarnos. Entre todes vamos poder armar algo lindo”, insistieron en la convocatoria a quienes quisieran colaborar con la previa.

Bajo el lema de “Unidxs y autogestivxs”, convocaron además a emprendedores que quieran sumarse a la feria, para mostrar sus talentos y las propuestas que sostienen a diario. Con fecha prevista desde septiembre, llegaron a la cuenta regresiva recordando que “hoy más que nunca los espacios nos tienen que encontrar construyendo juntxs, nos vemos en las calles, porque nuestros derechos no se negocian”. La cita será a partir de la hora 16.