Seis años del doble femicidio en Las Ovejas: «al policía que no toma una denuncia, lo tenemos que echar», dijo Figueroa

Neuquén es la provincia con mayor tasa de femicidio del país. Así lo establecen las estadísticas. Según el Observatorio Mumalá la media nacional es de 0,9 casos, mientras que en la provincia suceden «2,3 femicidios cada 100 mil mujeres«.

Hoy se cumplen 6 años del doble femicidio que conmovió a la provincia. El mediodía del 22 de febrero de 2018 Lorenzo Muñoz mató a su expareja, Carina Apablaza, de 31 años, y a su hija Valentina de 11 años en Las Ovejas. La mujer lo había denunciado el 14 de septiembre de 2017 por haber abusado sexualmente de la niña.

Muñoz tenía prohibido acercarse. Pero, las atacó en la calle, en Las Ovejas. Después de cometer el doble femicidio, la policía buscó a Muñoz por 23 días. Desplegó un intenso operativo. Finalmente lo encontraron muerto, a pocos metros de donde cometió el femicidio.

Por las denuncias previas que hizo Carina (tanto la investigación penal como el trámite de Familia) fue destituido el fiscal de Chos Malal, Ricardo Videla, y sancionado el juez Carlos Choco.

Hoy, seis años después del doble femicidio, el hermano de Carina las recordó con un emotivo posteo en redes sociales: «El tiempo pasa, el dolor sigue, la tristeza. 6 años han pasado… Siempre en la memoria Karina y Valentina presente!», fueron las palabras que eligió Miguel Apablaza, hermano de Carina, tío de Valentina, para recordarlas.

Nueva casa Integral de las Mujeres

El nuevo aniversario del doble femicidio fue la fecha que el gobierno provincial eligió para inaugurar la Casa Integral de las Mujeres en Las Ovejas. Según un comunicado que difundió el gobierno provincial «este espacio será destinado a la realización de actividades de prevención, promoción, sensibilización y formación para mujeres y diversidades sexuales de la localidad y alrededores».

La obra forma parte de la Red Provincial de Casa Integrales coordinadas por la secretaría de Género del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres. La Casa se encuentra emplazada en un espacio estratégico, lindante a la plaza de la Memoria y sobre la calle Carina y Valentina. Con este nuevo establecimiento, Las Ovejas se sumará a la Red Provincial de Casas Integrales que ya integran Aluminé, Chos Malal, Cutral Co, Las Lajas, Neuquén, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia y Zapala.

Según lo detallado por el gobierno provincial la inversión fue de 55.115.000 pesos y cuenta con una superficie total de 151 metros cuadrados compuesto por una recepción, espacios comunes, dos consultorios, un sum, cocina y dos baños, uno de ellos adaptado para personas con discapacidad. Se ejecutó a través de la Unidad Ejecutora Provincial con el proceso constructivo de tipología Corfone.

Con la presencia del gobernador Rolando Figueroa quedó inaugurada la Casa Integral de las Mujeres en Las Ovejas. El mandatario pidió disculpas, como hombre de Estado, por todos los atropellos que tuvieron que soportar los vecinos y vecinas por parte de la Justicia, y de las fuerzas de seguridad durante la investigación: “falló el trato del Estado hacia toda una comunidad que estaba muy dolida, muy acongojada y que, a muchos de los que sabemos la forma de vida que existe en el norte, nos dolió”, remarcó.

El gobernador manifestó que “como sociedad tenemos que saber y reflexionar que cuando nos matan una mujer, es nuestra hija, es nuestra hermana, es nuestra madre, es nuestra amiga” y agregó que “nos tenemos que involucrar todos, no es la lucha de las mujeres contra los hombres, hay hombres que estamos dispuestos a luchar para que no maten más ninguna mujer, es la lucha de una sociedad que tiene que estar enfocada en terminar y erradicar la violencia de verdad”.

“Tenemos que dar un salto de calidad, por eso está el compromiso desde el Estado de enfocarnos, tenemos que trabajar y está presente hoy aquí el ministro de Seguridad, porque la policía también tiene un rol fundamental en esto”, aseguró y agregó: “cuando una mujer va a hacer una denuncia, inmediatamente nosotros tenemos que actuar, no tenemos que mirar para otro lado, y al policía que no toma una denuncia, lo tenemos que echar de la fuerza, para no lamentarnos después”.

A su turno, la vicegobernadora, Gloria Ruiz, destacó esta inauguración y expresó que “desde la Legislatura vamos a trabajar fuertemente acompañando con todas las leyes que hagan falta para lograr ´Ni una Menos´”.

La Secretaria de Género, Natalia Fenizi señaló: “por esta Casa Integral pasarán mujeres y diversidades para buscar herramientas destinadas a mejorar su calidad de vida, para formarse profesionalmente, para acompañarse en un ámbito regido por el buen trato y sobre todo con prácticas fundadas en la perspectiva de género y de derechos humanos”.

“El funcionamiento de toda la Red Provincial es una de nuestras principales estrategias para concretar la reducción de las brechas de género, como las económicas, laborales, sociales y digitales”, agregó Fenizi.

En el comunicado también se aclara que: «la secretaría de Género se encarga de coordinar el área social y formativa en las Casas, mientras que la refugiabilidad, entendida como la protección y alojamiento en ellas, es competencia de la subsecretaría de Justicia, Derechos Humanos y Familia y se trabaja en articulación con los municipios».

En el acto la intendenta de Las Ovejas Marisa Antiñir recordó que en 2018 se sancionó la ordenanza 550, que convirtió al 22 de febrero como el “Día de la Memoria, la Reflexión y la Justicia” y adelantó que “como municipio le vamos a elevar a la vicegobernadora este proyecto para que sea tratado en la Legislatura y se convierta en una fecha de homenaje en toda la provincia”.

Por último aun están en estado de construcción las Casas Integrales de las Mujeres de Neuquén capital, Plottier y Añelo. Y en etapa de planificación y ejecución las de Junín de los Andes, San Patricio del Chañar, Villa la Angostura, El Chocón, Rincón de los Sauces, Picún Leufú, Plaza Huincul, Piedra del Águila, Centenario y Andacollo.