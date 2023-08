Sin viaje de egresados y sueños frustrados: London Travel ya tenía condenas en Río Negro

La causa por presuntas estafas contra la empresa “London Travel” sigue en etapa preliminar en la fiscalía 5 de Roca, pero las familias están resignadas. Sienten que no solo perdieron varios miles de pesos, sino que también les robaron la alegría de cerrar una etapa de la vida con sus compañeros.

«El viaje no se hace. Ya lo informó la empresa», aseguró una de las madres damnificadas por la empresa London Travel. «La plata no, avisaron que ellos no pueden afrontar eso», comentó la mujer.

Resignada, la madre de un chico que egresa este año dijo que lamentablemente deberá «dar todo por perdido», a pesar de haberse movido y apelado a la justicia.

Desde la agencia de viajes investigada por presuntas estafas, ya les confirmaron a los clientes que el viaje en diciembre no será posible y por ahora no habrá reposición de los fondos para los cursos de al menos once escuelas de Roca y Cervantes.

Entre los damnificados hay chicos de la Escuela 371 de San Cayetano, la 253, 317, 169, 106 de Romagnoli, la escuela 57 de Cervantes, la ESRN 107, el CET 17, el CET 3, la ESRN 43 y aparentemente de la ESRN 9 habría damnificados. Las primarias pagaban un viaje a San Rafael Mendoza y las escuelas secundarias a Villa Carlos Paz o Brasil.

Desde la firma, aseguraron que “con el Ministerio de Turismo de Nación no hubo ningún acuerdo y consecuentemente será imposible llegar a acuerdos con las familias”, dijo el apoderado legal Maximiliano Gorg tras la consulta de RIO NEGRO. Responsabilizan a la cartera nacional sobre todo lo sucedido. “Desde junio que pedimos audiencias”, recalcó.

Por otro lado, este medio consultó a la empresa el detalle de cuántos son los contratos que la empresa había celebrado solo en Roca para este 2023, dato que no brindaron.

Seis condenas en San Antonio Oeste

Pese a que la empresa argumentó el problema por razones de «mala fe» y en supuesto «incumplimiento de funcionario público» del Ministerio de Turismo de Nación, RIO NEGRO pudo comprobar que en la provincia ya había por lo menos siete demandas contra la empresa, de las cuales seis, de la localidad de San Antonio Oeste; terminaron con condena.

Son seis familias que demandaron a «London Travel» en el Juzgado de Paz de SAO por incumplimiento de contrato y violacion de la Ley de defensa del consumidor, y que desde julio de 2022 hasta mayo de 2023 tuvieron sentencia.

Los magistrados en todos los casos fallaron a favor de los clientes que fueron por la vía civil. Varios de los hechos ocurrieron durante o después de la pandemia de covid-19 por viajes suspendidos.

Es el caso de una mujer de San Antonio quien ganó el juicio tras denunciar que la London Travel incumplió con el viaje de egresados a Brasil de su hija en 2019. La damnificada empezó a pagar en cuotas, aproximadamente en mayo de 2019, y por las restricciones de la pandemia el viaje no se podría realizar; pero no se le reintegró el dinero.

En los fallos, la justicia condenó a la empresa y en los seis casos obligó a la empresa a pagar a los clientes.

Causa penal en Roca: testimonios y pericias

Desde el Ministerio Público Fiscal, aseguraron que las denuncias penales realizadas en los últimos meses contra London Travel están siendo unificadas en una sola fiscalía, que a partir de ahora sería la Número 5, a cargo de Julieta Villa.

La causa por «presuntas estafas» está en etapa de investigación preliminar y dentro del plazo establecido, que en principio es de seis meses. «Se están recopilando testimonios, informes y solicitando pericias, además de prueba documental«, aseguraron fuentes judiciales.

Además, en el fuero civil, hay un expediente abierto en el Juzgado Civil 3 de Roca de 2021 de dos mujeres damnificadas de esta ciudad, contra la empresa y el coordinador de viajes. Esa demanda aún continúa sin resolución.