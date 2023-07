La empresa denunciada por estafas a egresados vendió viajes a más de once colegios de Roca 

Más de un centenar de chicos de primaria y secundaria de Roca no saben si se van o no de viaje de egresados este año, luego de que saltara la polémica por una empresa de turismo estudiantil que vendió paquetes a más de once colegios y desapareció del mapa.

La empresa “London Travel” está en la mira de un concurrido grupo de familias de 7°, 5° y 6° año de más de once primarias y secundarias de Roca, Cervantes; y será investigada por el Ministerio Público Fiscal de Roca en el marco de una causa por «presuntas estafas».

Las madres y padres denuncian que fueron víctimas de una estafa porque la firma se esfumó de Roca, abandonó su local en el centro de la ciudad y desapareció sin aviso. Ya le pagaron varias cuotas del contrato por el viaje de sus hijos que sería en noviembre. Incluso algunos ya habían cancelado.

Ahora, todas las líneas con la empresa están caídas y mientras tanto, como madres están en la disyuntiva de cómo continuar y se sienten “desamparados”. Ya fueron a Fiscalía y siguen intentando contactarse con la Defensoría del Pueblo de Río Negro.

El revuelo se desató hace unos días cuando una de las madres alertó en un grupo de Whatsapp datos llamativos sobre la empresa que los pusieron en alerta. Les llegó una nota del coordinador de viajes, quien les vendió el paquete, asegurando que había sido desvinculado de la empresa.

Ante toda esta situación y luego de ver que el hotel que había sido contratado para la estadía de los chicos negaba convenio y vinculación con London Travel; las familias decidieron radicar una denuncia penal en fiscalía el viernes pasado.

“Hay padres que pagaron la totalidad del viaje, hay padres que le pagaban a dos hijos a la vez el viaje y que llevan aproximadamente 90 mil pesos desembolsados. Entonces la deuda o la estafa y el dinero que hay de por medio es bastante grande”, aseguró Jimena, madre de un alumno de la Escuela 253 a RIO NEGRO.

Estafas con viajes de egresados: escuela por escuela

Entre los damnificados que denunciaron hay chicos de la Escuela 371 de San Cayetano, la 253, 317, 169, 106 de Romagnoli, la escuela 57 de Cervantes, la ESRN 107, el CET 17, el CET 3, la ESRN 43 y aparentemente de la ESRN 9 habría damnificados. No descartan que haya más denuncias en otras escuelas del Alto Valle.

Las primarias pagaban un viaje a San Rafael Mendoza y las escuelas secundarias a Villa Carlos Paz o Brasil. En el caso de los más pequeños el valor del viaje ascendía a 75.000 pesos a San Rafael Mendoza, según los precios que acordaron en 2022.

Adriana, madre de un chico de séptimo grado de la Escuela 57 de Cervantes, contó que el año pasado, en junio, se acercó a la escuela un hombre de apellido Leonardelli a venderles el paquete de egresados con destino a Mendoza, para viajar en noviembre de este año.

Dijo que ahora lo peor es la frustración y tristeza de los chicos. “Se frustran los sueños de tus hijos, el gran anhelo de irse de viaje de egresados de todos sus compañeros”, aseguró.

La empresa de viajes: «deuda millonaria» a un hotel

“Nosotros sabemos que esa plata no va a ningún lado porque la empresa está completamente desaparecida. Los chicos no tienen hotel a dónde ir porque yo llamé, me comuniqué con el hotel donde iban a viajar nuestros hijos y me dijeron que desde noviembre del año pasado cortaron todo trato con esta empresa por una deuda millonaria que les dejaron”, reveló Jimena, una de las denunciantes.

Según informaron los padres, el coordinador, la cara visible de las familias, trabajaría en la empresa hace más de 20 años y luego de denunciar públicamente los damnificados comenzaron a recibir testimonios de otros padres con casos de hace más de una década.

La empresa de viajes: denuncias y fallos en Río Negro

La sucursal de “London Travel” estaba ubicada en calle España casi Isidro Lobo y el viernes por la tarde fue vaciada. Un grupo de personas “contratadas” retiró todos los objetos y ploteos de la oficina, que está totalmente desmantelada, donde también se encargaban viajes educativos al dique Ballester y de quinceañeras y particulares.

RIO NEGRO intentó contactarse con el dueño, quien sería de Bahía Blanca, pero solo se limitó a responder que a partir de hoy podría hablar a través de un asesor y que sacarían un comunicado público oficial.

Según medios de varias provincias, la empresa «London Travel» ya acumularía más de 140 denuncias de estas características en todo el país y el 23 de junio, el Ministerio de Turismo había tramitado la baja del legajo de esta agencia.

Según información de acceso público del Poder Judicial de Río Negro, la firma estuvo involucrada en varias causas y ya hay más de siete sentencias definitivas entre 2022 y 2023 por casos de hace varios años.

Uno de los primeros fallos en Río Negro, de San Antonio Oeste (5/7/22), condenó a “BIENES G Y G S.A” nombre de fantasía “London Travel” a abonar a una damnificada 50.000 pesos en diez días. Lo resolvió el juez de paz subrogante, Federico Garriga Lacaze.

En el Juzgado Civil N° 3 de Roca ya había un expediente abierto del 17 de agosto de 2021.