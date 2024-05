«Somos lo que jugamos»

Si bien “los jueguitos electrónicos” pueden estimular algunas facetas y en neurociencias fomentan el uso de algunos, en lo particular me sigue costando mucho colocarle el nombre de “juego”. No llego a observar el toque personal.



Por otra parte, existen los juegos reglados, en los cuales contamos con una estructura pre fijada, no es necesaria mucha creación… Ejemplos típicos que todos conocemos son: las damas, el dominó, el memo test, incluidas los juegos de naipes. Pero existe algo diferente: el cara a cara. La trampa, la motricidad, la comunicación corporal con otro que nos retroalimenta. Vamos conformando una identidad también junto al adversario temporal.



Poder perder, ganar, construir estrategias, van componiendo herramientas emocionales.

Desde mi experiencia y criterio es indispensable incluir al Cuerpo en el escenario del juego. Este cuerpo que fue desarrollándose con una identidad, con una estatura, características personales únicas, gestos, movimientos que son como una huella digital.



Tenemos un cuerpo que se expresa. Habita nuestra mente allí, nuestro espíritu y juro que aún me cuesta trabajo comprender que deba explicarlo. ¡Somos cuerpo! Interaccionamos en esta vida constantemente con él, mente, alma o espíritu. La tecnología puede invitarnos a anularlo, pero somos nosotros, cada uno que acepta o no la invitación. Y ahí está nuestro protagonismo.



Es terrible observar a bebés usar el celular antes de caminar y los padres festejando el acto.

Los bebés necesitan inspeccionar su propio cuerpo en primer lugar y luego los espacios próximos. Necesitan tomar confianza en sus movimientos y desde este accionar constante las neuronas hacen sinapsis.



Suelen ponerlos frente al televisor apenas nacen para que se queden tranquilos. Papás, los están hipnotizando. No comprenden las imágenes. Aun su sistema nervioso no está preparado.

“No hacen otra cosa que estar con los dispositivos…Celular, compu, play, Xbox…Los pibes de ahora ya no juegan, no les vengas a hablar de salir a jugar ni pelearse en la esquina, nada de eso…” Resuenan las palabras en las casas, las reuniones familiares, los comentarios entre padres…Parece una queja, casi un lamento.



“No sabemos más que hacer ya para que salga de su habitación. Se la pasa encerrado con el celular”. “Los amigos por el celu, películas, videos, redes, juegos, todo está ahí”.

Semana del juego y el ambiente

El 28 de mayo es el día internacional del juego. El 5 de junio el día del ambiente.

Desde la fundación Siendo unimos ambas fechas para celebrar la primera “SEMANA DEL JUEGO Y AMBIENTE”.



Jugando podemos conocernos, respetarnos, respetar al otro y todo lo que nos rodea. Como cada uno de nosotros somos AMBIENTE, sabemos que, si nos cuidamos, podemos hacerlo con aquello que nos rodea. Otras personas, la tierra el agua y estar conscientes de nuestros consumos y qué hacemos con aquello que no queremos en nuestra vida: desde los residuos, pero también esos vínculos que ya no funcionan.

Seguiremos abordando estos temas. Ahora solo queda invitarlos a jugar y a que nos sigan en las redes para que se sumen a esta campaña de amar a nuestro ambiente.



Laura Collavini

Presidente Fundacion Siendo

laucollavini@gmail.com