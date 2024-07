Subsecretaria de Diversidad de Neuquén: «Con el avance de los discursos de odio, tenemos mayor demanda de situaciones de discriminación»

Los discursos de odio y de discriminación han vuelto a circular en el último tiempo. El insulto por orientación sexual, identidad de género – aunque hay leyes nacionales que garantizan derechos – volvieron a escucharse en entrevistas en stream, radio o TV.

Neuquén no está ajeno a esta realidad de escala nacional. Desde la Subsecretaría de Diversidad de la Provincia vienen realizando un revelamiento que da cuenta de eso. Pobreza, obesidad, orientación sexual e identidad de género son las razones por las cuales las personas denuncian haber sido discriminadas. “Con el avance de los discursos de odio”, dice la subsecretaria de Diversidad Luz Blanco, “tenemos mayor demanda en situaciones de diseminación. Nuestro trabajo es erradicarlos».

Según el registro que llevan adelante desde la Subsecretaría la pobreza es una de las razones que mayor cantidad de denuncias reciben. “Se discrimina a personas que no pueden acceder a un empleo registral», cuenta Blanco y ejemplifica un caso: “cuando se hicieron los despidos masivos en Anses, se acercó una mujer trans porque había sido parte del plantel que despidieron. A través de la gestión logramos que se la reincorpore”.

Otra razón que encuentran de discriminación es la diversidad corporal. “Tenemos casos de personas”, cuenta, “que no son recibidas en empleos por tener cuerpos diversos, que no tienen cuerpos hegemónicos, o personas trans que no cumplen con el estereotipo de belleza y que son discriminadas a la hora de conseguir empleo».

Cuando llega una denuncia a la Subsecretaria se la aborda de manera interdisciplinaria. Hay un equipo de psicólogos, abogados y trabajadores sociales que buscan acompañar a las personas que están a travesando una situación difícil.

Si bien el mayor registro de denuncias está en Neuquén capital, existen en todo el territorio provincial. “Por eso, trabajamos con todos los municipios, para llegar a todos los rincones de la provincia”, asegura Blanco.

Para la funcionaria las personas discriminan porque no tienen conocimiento de la diversidad sexual ni de los derechos. “Buscamos sensibilizar a la población, con talleres, intervenciones, gestiones con los municipios para que haya cada vez menos discriminación”, dice Blanco, “necesitamos erradicar la discriminación para disfrutar de una sociedad con paz social, más justa e inclusiva”.

En el informe se especifica que en estos seis meses de gestión, desde el Programa Provincial de Acompañamiento Integral a Infancias y Adolescencias Diversas se realizaron 45 entrevistas, 34 informes de cambio registral y 20 reuniones con instituciones educativas por acompañamiento a infancias y adolescencias diversas que asisten a las mismas. También se gestionaron 20 turnos en el sistema salud y 8 acompañamientos en cambio registral.

“Con este programa buscamos acompañar en las personas que lo necesiten”, especifica Blanco, «damos acompañamiento a la familia, capacitaciones en los clubes, instituciones a las que asiente esas infancias para que tengan un entorno seguro y de respecto”.

Por otro lado, el Equipo interdisciplinario, conformado por abogados, psicólogas y trabajadoras sociales han asesorado, tanto presencial como virtualmente, a 36 personas en distintas situaciones desde despidos laborales hasta entornos recreativos discriminatorios.

Para realizar una denuncia por discriminación en Neuquén:

Acercarse a: Picún Leufú 301

Llamar a: 2996836309

Escribir a: subsecretariadiverdad@neuquen.gov.ar