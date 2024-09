Tormentas y viento en Río Negro este jueves: recomendaciones y números de emergencia a considerar

El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre la alerta por tormenta en la zona este de Río Negro y se pronostica un mayor impacto en Viedma. Cuáles son los números de emergencia y las recomendaciones.

La alerta amarilla por tormenta se espera que afecte a Conesa- Meseta de Adolfo Alsina-Meseta de San Antonio-Valcheta-Costa de Patagones-Avellaneda-Pichi Mahuida. Según la información, habrá tormentas aisladas durante la madrugada de este jueves, con abundante caída de agua en cortos períodos.

«El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuertes ráfagas, importante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual», alertó el SMN.

Desde el área de Defensa Civil de Viedma detalló la lluvia está prevista de 6 a 11, con mayor intensidad alrededor de las 9. También destacaron que ante cualquier emergencia en la ciudad, se encuentra abierta la línea gratuita 103 de Defensa Civil o al 2920483357.

Desde la Provincia, también se detalló que habrá tormentas aisladas y fuertes, según la zona. Por cualquier emergencia se puede llamar al 911.

Las recomendaciones por la alerta amarilla por tormentas son:

-No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitá actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

-Estate atento ante la posible caída de granizo.

-Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Alerta por tormenta y viento en Río Negro: se esperan ráfagas de 100 km/h para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional anunció también alerta por viento para este jueves en los departamentos de El Cuy, General Roca, Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo.

«Se espera para la tarde y la noche del jueves que el viento supere los 50 km/h y las ráfagas alcancen los 100 km/h», detalló.

En Cipolletti, alertaron a la población sobre este fenómeno y donde también se esperan lluvias. Frente a situaciones de emergencias pidieron desde el Municipio llamar al 109.

Las recomendaciones ante los fuertes vientos:

-Evitá actividades al aire libre.

-Asegurá los elementos que puedan volarse.

-Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.