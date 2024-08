Tras varias multas, un reconocido supermercado de Neuquén acordó con el Gobierno y aportará una suma millonaria

Un reconocido supermercado de Neuquén, multado por infringir la ley sobre alimentos ultraprocesados, acordó realizar un aporte millonario a un programa provincial para promover el consumo responsable y saludable. Pablo Tomasini, director de Protección al Consumidor de Neuquén, contó los detalles en RÍO NEGRO RADIO.

La noticia surge tras la reciente imposición de una multa millonaria al supermercado por infringir la Ley Provincial 3224, que prohíbe la exhibición de alimentos ultraprocesados en el área de cajas de grandes superficies. Esta normativa, vigente desde su reglamentación en 2022, busca proteger la salud de los consumidores al reducir la exposición a productos como chocolates, gaseosas y energizantes, que contribuyen a enfermedades como la obesidad y el sobrepeso.

El pasado 2 de mayo, una inspección en la sucursal del supermercado, ubicada en la calle Presidente Raúl Alfonsín al 1305 detectó la presencia de estos productos en un radio de tres metros de las cajas registradoras, lo que derivó en una multa de 107 millones de pesos. Esta sanción se sumó a una multa anterior de 6 millones de pesos impuesta en 2022, que también había sido impugnada por la empresa sin éxito.

A pesar de las multas y las acciones judiciales anteriores, la empresa no había modificado su práctica hasta la reciente intervención. «Era el único que no había cumplido con la normativa», explicó Tomasini. «Se le habían hecho en 2022 unas multas, que no se habían pagado, estaba en discusión judicial, entonces en el mes de mayo hicimos una nueva inspección y le aplicamos en el mes de julio una multa millonaria que para nosotros tiene un efecto correctivo»

«Vinieron los abogados, se pusieron a disposición, y cambiaron todo el esquema de sus cajas, en la inspección de la semana pasada corroboramos que comple con la normativa.

La empresa cambió el esquema de sus cajas para cumplir con la ley y, en un giro positivo, realizó un aporte de 30 millones de pesos al programa provincial «Consumo Respeto».

Tomasini: «Dejamos sin efecto la multa»

«Este programa está diseñado para promover el consumo de productos más saludables y educar a los consumidores sobre la importancia de una alimentación equilibrada», agregó Tomasini.

«La sanción tiene un efecto correctivo», señaló Tomasini. «Al ver que se han alineado con la normativa y realizaron un aporte significativo a un programa que fomenta el consumo responsable, hemos decidido dejar sin efecto la multa«.

Este acuerdo también incluye compromisos con el municipio para reforzar las iniciativas del programa. «Es un aliento para nosotros ver que una cadena poderosa como esa esté cumpliendo con la normativa y apoyando nuestros esfuerzos para promover una alimentación saludable«, concluyó el director.

