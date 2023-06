Tras un incidente violento en una escuela, Unter Cinco Saltos exige mayor seguridad

El jueves un suceso alteró la jornada educativa en la escuela 206 de Cinco Saltos. Según explicaron desde el gremio Unter, un hombre ingresó violentamente a las instalaciones de la escuela, rompió puertas y vidrios mientras los alumnos se encontraban en clase.

El hecho sucedió el jueves en la escuela nº 206, desde el gremio de Unter Cinco Saltos explicaron que el sujeto ingresó violentamente gritando al centro educativo, pateó las puertas de los salones, e incluso llegó a romper uno de los vidrios con los estudiantes y docentes dentro. Luego, se macro voluntariamente.

Explicó que la persona es expareja de una de las madres del colegio y padre de uno de los alumnos, pero por motivos que se desconocen llegó de manera agresiva a retirar al niño. Unter reclamó que este suceso se suma a otros similares que ocurrieron durante el año.

Manifestaron que en la escuela nº 252 se vivió una situación similar con la diferencia que la persona violenta no llegó a entrar porque la policía llegó a tiempo para detenerlo. En la escuela 369 una docente también fue víctima de insultos y amenazas, viviendo una situación violenta en su ámbito laboral.

“No son hechos aislados. La violencia y la intolerancia vienen en aumento y los trabajadores de la educación con sus estudiantes, trabajan cotidianamente para instalar el diálogo como herramienta de abordaje de conflictos, poner en valor la palabra, fortalecer vínculos y convivencia, practicar la empatía y aceptar las diferencias como algo positivo. Pero en ese marco, las comunidades están viviendo momentos difíciles y la violencia, surge como moneda cotidiana lamentablemente”, expresaron.

El gremio manifestó que el estados provincial y municipal deben poner los recursos para cuidar una de las instituciones y a las personas que la transitan.

“El Consejo de Educación en su política de no invertir en el sistema educativo de Río Negro, no responde a los pedidos de las escuelas: iluminación, perímetros en condiciones, rejas, alarmas, cerraduras, vidrios adecuados, timbres, personal. Nada de lo que necesitan y solicitan las escuelas tiene respuestas. El consejo expone y no cuida a sus trabajadores”, comunicaron.

Además, explicaron que cuando el personal docente solicita al personal policial, muchas veces no asisten o llegan caminando por la falta de móviles.

Incluso la municipalidad se demora en reponer luminarias, gestionar asfalto para los alrededores de las instituciones escolares, enviar personal de tránsito, y gestionar medidas de seguridad para las escuelas.

“No llegan a dar la respuesta que se necesita. Mientras tanto, docentes y estudiantes estamos totalmente expuestos y vulnerados por el Estado que entendemos nos debe proteger. Exigimos que los y las funcionarios funcionen para la gente. Exigimos se nos cuiden”, declararon.