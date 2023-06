Carmelo vino de Italia escapando de la guerra y abrió un exitoso comercio en Cipolletti

Carmelo con tan solo 20 años llegó a Cipolletti en busca de un mejor futuro. La gran expansión del valle y la consolidación de las localidades que lo integran le permitieron prosperar. Con su joven edad abrió un local en el centro de la ciudad dedicado a la venta y reparación de televisores y radios.

Carmelo Siracusa llegó a Cipolletti en el año 1957, doce años después que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Explicó que «durante su infancia su familia vivió las consecuencias de la guerra, incluso a su padre le tocó ver cómo asesinaban a su gente, el miedo fue tanto que llegó a sufrir traumas», dijo.

Carmelo explicó que su padre mantenía el recuerdo de la guerra, todo ya había pasado, pero para él no. Por ello decidió que Carmelo viniera a la Argentina. “Yo tenía todo, pero él se volvió loco, decía: ‘nos tenemos que ir porque vienen otra vez los alemanes y nos van a matar a todos’. Así fue como se puso en la cabeza que yo tenía que venir acá, tenía 20 años, pero él quería que me fuera. Yo sentí todo eso y en el año 66 me vine”, expresó.

Carmelo Siracura es dueño del histórico local de Cipolletti: Cosmos TV. Foto: Florencia Salto.

Con su joven edad emprendió un largo viaje en barco hasta la Argentina, a la Patagonia llegó en tren, y el lugar predilecto fue Cipolletti. Al igual que su padre era una persona curiosa que le gustaba aprender, por ello decidió estudiar electrónica por carta.

Carmelo manifestó que la electrónica siempre fue su devoción, después de que terminó sus estudios comenzó a reparar televisores y radios a domicilio en las chacras. Recordó que muchas veces las familias lo esperaban e invitaban a almorzar.

Pasó un tiempo y finalmente Carmelo logró adquirir su local, en principio realizaba las reparaciones a puerta cerrada, hasta que obtuvo la habilitación comercial en enero de 1972. La apertura fue una novedad para la ciudad, ya que en la época escaseaban los aparatos electrónicos. Cosmos TV siempre estuvo situado en la histórica esquina 9 de julio y 25 de mayo.

Este año Cosmos TV cumplió 51 años de historia. Carmelo recordó que durante sus épocas doradas la gente llegaba de todas las localidades que poblaban el Alto Valle, incluso contó que llegó a importar productos de China y Japón y que viajaba a las localidades a comercializarlos.

Carmelo: la tecnología cambió todo, pero tratamos de adaptarnos

Hoy el histórico local de Cipolletti ya no se dedica a la reparación de radios y televisores, sino a la venta de productos electrónicos. Carmelo manifestó que las ventas han disminuido por el avance tecnológico.

“La tecnología cambió todo, pero tratamos de adaptarnos. Es complejo, no es nada fácil, mucha gente en la actualidad necesita otros aparatos y acá tratamos de convertirnos y darle solución a las necesidades de los clientes”, expresó.

Sin dudas la vida de Carmelo está cargada de recuerdos y anécdotas que guarda en su memoria e indudablemente el trabajo es parte de su vida, y así lo demuestra asistiendo cada mañana al local. Su mayor deseo es que el negocio se conserve en la histórica esquina de Cipolletti.