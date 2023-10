Un estudiante de 14 años de Estados Unidos desarrolló un jabón para tratar el cáncer de piel (y fue premiado)

Inspirado en obreros etíopes que trabajaban bajo el sol abrasador, el estudiante Herman Bekele decidió aportar su granito de arena en la lucha contra el melanoma, un tipo de cáncer de piel que afecta a alrededor de 100.000 personas en Estados Unidos cada año y causa aproximadamente 8.000 muertes.

Bekele se postuló a una competencia con la consigna «curar el cáncer de piel una barra de jabón a la vez«. En un video deja en claro que su misión era importante no sólo a nivel científico, sino también social. En sus palabras, en una entrevista con The Washington Post: «Quería que mi invento no solo fuera destacado en términos científicos, sino que fuera accesible para la mayor cantidad posible de personas».

La fórmula está diseñada para reactivar las células dendríticas que protegen la piel humana, permitiéndoles combatir las células cancerosas. Por este hallazgo fue galardonado como el «mejor joven científico de Estados Unidos».

Según la Sociedad Americana del Cáncer (ACA), el cáncer de piel es el más común de todos los cánceres, y el melanoma representa solo el 1 % de los casos, pero causa la mayoría de las muertes dentro del grupo de los cánceres de piel. Además, la institución señaló que las tasas de melanoma aumentaron rápidamente en las últimas décadas, especialmente entre las mujeres mayores de 50 años, y fue más de 20 veces más común en personas blancas. Al mismo tiempo, las tasas de mortalidad por melanoma disminuyeron en la última década debido a los avances en el tratamiento.

El jabón se presentó en la competencia de «3M Young Scientist Lab«, que fomenta la resolución de problemas STEM (acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). El concurso ofrecía a alumnos entre 5º y 8º grado la oportunidad de mejorar su mundo con una idea innovadora (con premios monetarios y menciones honoríficas). Tal como cuenta su página web, «es una oportunidad de aprendizaje basado en proyectos diseñada para despertar la creatividad, la colaboración y la conexión entre estudiantes de todos los orígenes».

Deborah Isabelle, su mentora en la competencia 3M, dijo sobre Bekele: «Va a seguir inspirando a otros jóvenes para que se den cuenta de que la ciencia puede marcar una diferencia positiva«. Después de ganar el premio, el estudiante expresó su esperanza de convertir su jabón en un «símbolo de esperanza, accesibilidad y un mundo en el que el tratamiento del cáncer de piel estuviera al alcance de todos».

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN