Una mujer se encadenó en Neuquén para exigir que le entreguen su vivienda

En reclamo por el atraso en la entrega de su vivienda, una mujer decidió encadenarse a las rejas de la sede del IPVU sobre calle Antártida Argentina. Asegura que se la tenían que entregar a fin del mes pasado, pero ahora le dijeron que «no hay presupuesto para terminarla».

La mujer, Beatriz López, a través de medios provinciales explicó que tomó la iniciativa de encadenarse a raíz de la falta de soluciones y respuestas a su solicitud. Señaló que se encuentra en un momento dificil economicamente y hace dos meses, no puede pagar el alquiler por lo cual teme «quedar en la calle».

López indicó que cuando se acercó a la sede para consultar sobre el avance de la obra le comunicaron en un principio que a finales del mes pasado iba a estar finalizada, pero se encontró con que llegado el tiempo esto no sucedió. «Falta el baño, el piso, el revestimiento, el agua y ahora dicen que no hay presupuesto para terminarla», explicó.

Por su parte informó que al sufrir una discapacidad recibe una pensión que ya no le es suficiente para poder pagar el alquiler donde vive con su hijo de 11 años y hoy, peligra su estadía en el lugar por una deuda que día a día va acumulando.

La mujer contó a los medios que su discapacidad consiste en un tumor cerebral inoperable que debe tratar con medicamentos que tienen un costo de 80 mil pesos, y debido a la falta de dinero tuvo que «dosificar el consumo de pastillas». Por esto resulta urgente una solución a su pedido.

Beatriz sostuvo que está a la espera de la entrega de su casa desde 2019, pero por varios inconvenientes que le presentaron desde el ente, esto se retrasó hasta llegar a esta situación. Aseguró que hay casas que ya se entregaron, pero hay muchas otras que están sin avanzar.

«Me dice que no hay presupuesto para la mía, y me tienen a las vueltas. Yo ya no puedo más», indicó. López informó que por el momento no tuvo mayores respuestas y por lo tanto, no descarta la posibilidad de permanecer en el lugar hasta que le confirmen una fecha inmediata de cuándo le darán su vivienda.