Una prisión de Estados Unidos brinda herramientas para internos con autismo

El autismo “tiene manifestaciones muy variables entre las diferentes personas y puede presentar alteraciones en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al relacionarse con diferentes entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos”, aclara el Decreto 777/2019, que reglamentó la ley 27.043, conocida como Ley Argentina de Autismo. Esto conlleva desafíos en algunos contextos, como el carcelario, donde las reglas no suelen estar adaptadas para que las comprendan personas privadas de su libertad que están dentro del espectro autista.

Estas personas “tienen menos recursos para hacer frente a un entorno carente de privacidad y corren un mayor riesgo de deterioro emocional”, señalan desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Como muchos guardias ignoran cómo se comporta una persona neurodivergente, con frecuencia emplean una fuerza excesiva, que incluye el uso de agentes químicos, restricciones físicas y violencia que provoca lesiones graves, según un informe de Human Rights Watch. Además, las personas con autismo son más vulnerables al abuso, la violencia o la manipulación en prisión, dijo a AP Steven Soliwoda, creador de la Unidad de Tratamiento Residencial de Neurodesarrollo de Albion, un espacio creado para garantizar la estabilidad de esta población.

La combinación de todos estos factores hace que la prisión represente un peligro especial para las personas con autismo. Para aquellos con sensibilidad sensorial, los espacios ruidosos y abarrotados y las luces brillantes de la prisión pueden exacerbar su ansiedad y otros rasgos.

A esto se suma el hecho de que las prisiones tienden a estar mal equipadas para acomodar a los reclusos del espectro autista. La mayoría de las instalaciones tienen escasez de profesionales de la salud mental para tratarlos, porque tienden a dar prioridad a la esquizofrenia y otras condiciones que presentan un mayor riesgo de seguridad que el autismo.

