Video | Búsqueda de Luciana Muñoz en Neuquén: el desgarrador pedido de una amiga de la joven

Neuquén se mantiene en vilo ante la desaparición de Luciana Muñoz, la joven de 20 años que fue vista por última vez el pasado 13 de julio. En la conferencia de prensa de este lunes habían convocado a una marcha para este martes, sin embargo, luego modificaron la actividad y se realizó un abrazo simbólico a las 19, en el CPEM 76, donde asiste Luciana. En el mismo participaron la familia, compañeros y docentes.

La manifestación comenzó con varios discursos en la puerta del anexo de la institución, emplazada a pocos metros del hospital Horacio Heller. Allí a las 19:05 la comunidad educativa se pasó el micrófono para expresar la angustia que tantos días sin novedades genera en quienes compartían a diario con Luciana.

Una de las amigas pidió expresamente que no se expongan detalles de la intimidad y que se respete a Luciana de cualquier comentario «mal intencionado». También hizo una dura crítica al abordaje de algunos medios de comunicación que detallan aspectos sin cuidar a la joven desaparecida.

Frente al CPEM 76 pidieron por la aparición de Luciana Muñoz. Foto: Rodrigo Ramírez

«No se aferren a todos los comentarios negativos, mi amiga era amorosa y cariñosa», dijo y agregó «a mi amiga se la llevaron y la necesitamos sana y salva».

Su familia también estuvo presente pero decidió no hablar con la prensa y atenerse a acompañar la iniciativa de la escuela.

Pegaron carteles en el perímetro de la escuela. Foto: Rodrigo Ramírez

Las docentes, por su parte, apuntaron directamente a la falta de información e interpelaron a las autoridades. «No puede ser que en tantos días fiscales, ministros y demás no salgan a decir algo», expuso una de las profesoras de Luciana.

Tras las palabras expresadas, el grupo de personas colocó carteles y afiches en todo el perímetro del CPEM y se tomaron las manos para gritar «no estamos todas, falta Luciana». La actividad culminó a las 20:15.

Búsqueda de Luciana Muñoz en Neuquén: la falta de datos movilizó a agrupaciones

Mientras se desarrolla el operativo de búsqueda para dar con la joven desaparecida hace más de dos semanas, la Multisectorial de Mujeres realizó una conferencia de prensa en la puerta de Casa de Gobierno en la ciudad de Neuquén.

Bajo el lema de «¡Aparición con vida de Luciana ya!», convocaron a los medios de comunicación para hacer anuncios y exigir la aparición con vida de Luciana Muñoz. El encuentro fue a las 10 y el principal objetivo fue «convocar unitariamente a una gran movilización» para hoy.

«La Multisectorial de Mujeres y Disidencias está convocando a esta conferencia de prensa, por la preocupación que tenemos porque no se encuentra Luciana«, comenzó diciendo Angélica Lagunas, Secretaria General de ATEN Neuquén capital y parte de la Multisectorial, «porque no la buscan a Luciana y porque no queremos estar nuevamente en una situación adversa como nos tienen acostumbrados a las mujeres».

La marcha iba a ser este martes a las 17 en el Monumento a San Martín, en el centro de la ciudad de Neuquén. Sin embargo, ahora se realizará un abrazo simbólico a las 19 en el CPEM 76. «Queremos que se convoque a miles de mujeres y de habitantes de esta provincia y de esta ciudad particularmente a gritar con fuerza que queremos que encuentren ya a Luciana», dijo Lagunas.

El gobierno provincial viene realizando rastrillajes y ofreció en las últimas horas un aumento de la recompensa económica ofrecida el miércoles pasado a quienes brinden detalles certeros sobre su paradero. Pasó de 1 millón a 10 millones de pesos. Para Lagunas la recompensa es «irrisoria», y aseguró que «hay un hermetismo que nadie sabe qué están haciendo verdaderamente para encontrar a Luciana y lo único que sabemos es que ya pasaron más de dos semanas, y que cada hora que pasa sigue poniendo en cuestión que podamos encontrarla con vida como queremos nosotros».

También dijo que «las responsabilidades de esas situaciones son de quienes están acá adentro«, en referencia a los funcionarios provinciales de la Casa de gobierno, «de la Justicia y de todos los que debieran poner en pie todos los mecanismos y dispositivos para que ninguna se pierda y para que si alguna se pierde, inmediatamente sea encontrada«.

Búsqueda de Luciana Muñoz en Neuquén: se cumplieron dos semanas desde su desaparición y no hay novedades

El sábado 27 se cumplieron dos semanas de la desaparición de Luciana Muñoz. La investigación y el rastrillaje para poder hallarla se desplegó por todo Neuquén, pero aún así no hay novedades sobre dónde podría estar la joven de 20 años.

Luciana fue vista por última vez el 13 de julio cerca del barrio Toma Norte. Aquel día había salido de su casa para visitar a un amigo que vivía a unas ocho cuadras de distancia, pero nunca regresó.

La preocupación por no obtener un dato certero que apunte a la ubicación de Luciana aumentó con el paso de los días.

Durante estas dos semanas se realizaron distintas movilizaciones en la ciudad por parte de familiares, amigos y vecinos; además el Gobierno ofreció una recompensa millonaria para quién brinde información al respecto y se dio inicio a un intenso operativo, todos con resultados negativos.

Este domingo, la policía de Neuquén realizó un nuevo rastrillaje y señalaron que se extendió el perímetro con sobrevuelos y patrullajes.

Búsqueda de Luciana Muñoz en Neuquén: cómo aportar datos

La joven fue vista por última vez en el barrio Gran Neuquén Norte, de la ciudad de Neuquén.

Para dar con su paradero, el gobierno provincial ofrece una recompensa —a través del decreto 841/24— a quienes aporten información fehaciente e indubitable que contribuya a la aparición de Luciana Antonella Muñoz Aguerre o al esclarecimiento de su desaparición.

Todas aquellas personas que deseen aportar información al respecto deberán hacerlo ante el Fiscal de la causa —en Leloir y Entre Ríos— y/o ante el Departamento de Seguridad Personal de la Policía de la Provincia del Neuquén. Los números de contacto son (0299) 4422821 o (0299) 4424102.