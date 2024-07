«La gente habla mal de ella», cuestionó la mamá de Luciana Muñoz, la joven que buscan en Neuquén

La desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén cumple 17 días y su búsqueda se desarrolla con gran hermetismo. Personal policial y Fiscalía desplegó operativos para dar con su paradero, sin embargo, la falta de certezas alarma a la comunidad y sus allegados. En una fuerte carta, su madre manifestó: «la gente habla mal de ella, pero no se imaginan estar en esta situación».

Luciana Antonella Muñoz Aguerre desapareció el sábado 13 de julio, cuando fue a visitar a un amigo cerca de su casa en el barrio Toma Norte de Neuquén, pero nunca volvió.

Su familia y allegados están desesperados por su aparición. Sin embargo, tantos días de incertidumbre y falta de respuestas de los organismos han causado mucha angustia.

Su madre escribió un duro comunicado en redes sociales, donde critica fuertemente algunas coberturas que se han realizado hablando de la vida privada de su hija. «Son una vergüenza, algunos medios, las cosas que están hablando, la verdad que no tienen ningún respeto hacia nosotras«, expresó.

Comentó «si nosotras no salimos hablar ni a dar ninguna clase de entrevista, es porque estamos muy mal, mi hija no aparece, ya hoy se hizo 16 días», señaló. «Que vengan y juzguen así es muy triste», agregó.

«La gente habla mal de ella, pero no se imaginan estar en esta situación, es muy triste esperar si a mi hija la van a encontrar con vida o no. Más allá de todo es una mujer, una hija, una nieta, una hermana, una sobrina, la verdad que, en vez de juzgar, tendrían que ayudar», cerró.

Luciana Muñoz: abrazo simbólico este martes, a más de dos semanas de la desaparición

Bajo el lema de «¡Aparición con vida de Luciana ya!», convocaron a los medios de comunicación para hacer anuncios y exigir la aparición con vida de Luciana Muñoz. El encuentro fue a las 10 y el principal objetivo fue «convocar unitariamente a una gran movilización» para hoy.

«La Multisectorial de Mujeres y Disidencias está convocando a esta conferencia de prensa, por la preocupación que tenemos porque no se encuentra Luciana«, comenzó diciendo Angélica Lagunas, Secretaria General de ATEN Neuquén capital y parte de la Multisectorial, «porque no la buscan a Luciana y porque no queremos estar nuevamente en una situación adversa como nos tienen acostumbrados a las mujeres».

La marcha iba a ser hoy a las 17 en el Monumento a San Martín, en el centro de la ciudad de Neuquén. Sin embargo, ahora se realizará un abrazo simbólico a las 19 en el CPEM 76. «Queremos que se convoque a miles de mujeres y de habitantes de esta provincia y de esta ciudad, particularmente a gritar con fuerza que queremos que encuentren ya a Luciana», dijo Lagunas.

«Nadie sabe qué están haciendo verdaderamente para encontrar a Luciana y lo único que sabemos es que ya pasaron más de dos semanas, y que cada hora que pasa sigue poniendo en cuestión, que podamos encontrarla con vida como queremos nosotros», aseguró.

En esa oportunidad, la referente de la multisectorial habló sobre las coberturas que señaló la mamá de Luciana en el comunicado. «Nada da cuenta de que alguien pueda desaparecer y que nadie la encuentre y la busque durante 16 días, ese no es el eje», aseguró Lagunas.

Y dijo: «el eje es que se ha perdido Luciana, el eje es que queremos recuperarla y el eje es que en el marco de esta situación lo que nos devuelven de acá adentro (por el gobierno provincial) son dispositivos totalmente vaciados, porque cada vez hay menos presupuesto, cada vez hay compañeras que trabajan en estos dispositivos que han perdido los lugares de trabajo o que están en una situación absolutamente precaria y con esta situación no pueden dar respuestas a ningún planteo de ayuda que necesitamos las mujeres y las víctimas de todo lo que nos pasa cotidianamente», finalizó.