Video | Reconocido meteorólogo lloró en vivo al anunciar la llegada del huracán Milton a Florida: «Es horrible»

El meteorólogo puertorriqueño John Toohey Morales no pudo contener las lágrimas mientras daba el pronóstico sobre el huracán Milton. Llegó este lunes al Golfo de México y ya se convirtió en un temporal de categoría 5, la más alta de la escala Saffir-Simpson.

I have known @JohnMoralesTV a long time through the @nwas, and we’ve had some great conversations about the tropics, past events, climate change, etc. I have never, ever heard him this emotional when talking about a system as he is now about #Milton. Here’s his update from… pic.twitter.com/gO6cCbrSj0