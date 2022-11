Video: Terror por la caída de una avioneta sobre un barrio residencial en Medellín

La población local de Medellín no sale del estupor, tras la caída de una avioneta durante la mañana de este lunes sobre el sector residencial del barrio «Belén Rosales». Por el momento, no se reportaron víctimas, pero se sospecha que no hay sobrevivientes entre los tripulantes.

Según indicaron desde la Alcaldía, «se ha presentado el accidente de una avioneta en el sector de Belén Rosales. Todas las capacidades de la administración se han activado para socorrer a las víctimas» señaló Daniel Quintero, titular del distrito, en redes sociales.

Las imágenes compartidas por las autoridades son estremecedoras. En ellas, se observa el avión pequeño sobrevolando bajo en el sector y, posteriormente, las columnas de humo negro que salen de una zona de viviendas, a pocos metros de donde se tomó el video.

«Se trata de una aeronave Piper Bimotor que cubría la ruta Medellín al municipio de Pizarro, departamento del Chocó. Despegando reporta falla de motor, no alcanza a volver al aeropuerto Olaya Herrera» detalló el alcalde.

En la aeronave, operada por SanGermán, viajaban 6 pasajeros y 2 tripulantes, según publicó en su cuenta de Twitter el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) de Medellín.

Lo que se sabe del accidente

Este mediodía, cuatro máquinas con quince unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín apoyaban las labores de atención en la emergencia presentada en Belén Rosales. Además, el Dagrd publicó en las redes sociales dos videos en los que varios bomberos trabajan entre los escombros de una edificación parcialmente derrumbada.

La zona donde cayó la avioneta es aledaña al aeropuerto Olaya Herrera, el segundo más grande la ciudad, destinado principalmente a cubrir rutas locales, según consignó la agencia de noticias AFP.

🇨🇴 | URGENTE: Una avioneta se estrella en zona residencial de Medellín en Colombia, según informa el alcalde de la ciudad.

pic.twitter.com/me4sCLxI5c — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2022

El departamento de Chocó, hacia donde se dirigía la aeronave, es una zona selvática de la costa del Pacífico que tiene difícil acceso por carretera.

Medellín es la segunda ciudad más visitada por turistas en Colombia, detrás de Bogotá y por delante de la caribeña Cartagena.

Télam.-