Video: Un pedazo de techo cayó sobre estudiantes de un colegio de Cipolletti

Ayer, en un colegio de Cipolletti, el CTE 9, cayeron pedazos de escombros del techo sobre los estudiantes que estaban en su horario de clases. En el video, que comenzó a circular en redes, los jóvenes muestran los restos de materiales en el piso. Desde la institución educativa manifestaron que la escuela está en condiciones deplorables hace años.

Ayer por la tarde, mientras los estudiantes del CET 9 de Cipolletti estaban en su horario lectivo, pedazos de escombro se desprendieron del techo del establecimiento y cayeron sobre los jóvenes. No hubo heridos, pero desde el equipo directivo remarcaron que hace años la escuela afronta una crisis edilicia importante.

En el video se pueden ver los restos de material que se desprendieron del techo e impactaron contra los bancos escolares. Entre risas nerviosas, los estudiantes retrataron lo ocurrido.

Desde el gremio docente Unter Cipolletti explicaron que el CET 9 ha realizado innumerables reclamos por problemas edilicios a lo largo de los años sin obtener respuestas eficientes.

«Solo este año ha habido en diferentes escuelas situaciones de riesgo debido a problemas edilicios. Fugas de gas, calefactores que explotaron, intoxicación con monóxido de carbono, techos y lozas sin terminar, paredes agrietadas, ventanas que no cierran en invierno, pisos levantados, hacinamiento por falta de espacios adecuados para el dictado de clases y muchos otros problemas, todos de fácil solución si se hace del mantenimiento escolar una costumbre cotidiana» expresó Unter en un comunicado.

El CET 9 sufre problemas edilicios hace años. Foto: Gentileza.

Según explicaron docentes del colegio esta situación no es nueva, si no que se denuncia cada semana. La escuela realiza solicitudes de reparación pero el ministerio de Educación no les brindan soluciones. «Lamentablemente estamos acostumbrados a esta dinámica, es casi idiosincrático, confían en que las comunidades educativas se darán por vencidas y bajarán los brazos» manifestaron.

Además, Unter Cipolletti cuestionó las decisiones educacionales que ha tomado el gobierno provincial en los últimos años. «El ministro, Pablo Núñez, que fue docente en las mismas escuelas que hoy se van desmoronando poco a poco, bien haría en ponerse a trabajar y resolver los problemas», dijo Unter.