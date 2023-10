Corte en Ruta 151: hoy no será el tractorazo de los productores del Alto Valle

Productores frutícolas autoconvocados de Río Negro y Neuquén harán un corte sobre Ruta 151, sin una fecha definida, el tractorazo será entre mañana y el día de las elecciones presidenciales. Uno de sus reclamos es que se frene las importaciones de «cualquier tipo de fruta».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Carlos Carrascós, referente del Movimiento de Productores Autoconvocados del Alto Valle, comunicó que harán una medida de fuerza para visibilizar el complejo panorama que atraviesan y en defensa de la actividad productiva.

Esta mañana el referente de los productores aseguró que el corte sobre Ruta 151 no se realizará hoy ya que quieren acudir al efecto sorpresa. En comunicación con RÍO NEGRO RADIO explicó que «se va hacer un día de estos, entre mañana y el día antes de las elecciones, va a haber un corte en la Ruta 151 frente a unos símbolos del Gauchito Gil, yendo para Cinco Saltos».

Sobre la medida, aseguró que será «en repudio de todos los gobiernos que tuvimos en los últimos 30 años y se llevaron puesta toda la fruticultura. Le decimos a los gobiernos y a las petroleras que la Ruta 151 es de la fruticultura y no del petróleo. Han destruido la zona rural, la han convertido en depósitos de chatarra de las petroleras», reclamó.

Y agregó: «Han destruido los caminos rurales y todos se quejan de que no hay dólares pero se los gastan en importar frutas, no pretendemos que ningún gobierno nos dé la solución, porque no van a cambiarlo en un día«.

