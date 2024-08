Vive en un refugio para víctimas de violencia: “Si no recibimos una respuesta vamos acampar frente a la Casa de Gobierno”

La mujer con dos hijos que vive en un refugio para víctimas de violencia de género en Chos Malal anticipó que si el gobernador Rolando Figueroa no le da una respuesta este domingo acampará junto a otras dos madres frente a la Casa de Gobierno Provincial en Neuquén Capital.

En dialogo con Río Negro RADIO, Fernanda Torres contó que ocupó esta vivienda con sus dos hijas de seis y ocho años. “No tengo trabajo fijo porque no tengo con quien dejar a mis hijas. Acá en Chos Malal no tenemos guarderías para niños de más de tres años. Solamente puedo sostenerme con la prestación de la Anses, la AUH. No cuento con recibo de sueldo para decir yo me puedo ir y puedo alquilar”, dijo este medio.

La mujer contó que fue en febrero cuando se quedó en la calle. «Estaba alquilando un departamento, pero me quedé en la calle con todas mis cosas y mis hijas», relató.

El municipio le brindó asistencia con un alquiler social, pero pronto fue desalojada porque el municipio no cumplió con los pagos. Esta respuesta sólo aumentó su incertidumbre. «Cuando me quedé en la calle, la municipalidad me trajo a la Casa Paihuén porque está en desuso y creo que por eso cedieron la casa«, explicó.

“Hace un mes recibí una denuncia por usurpación que fue presentada en la fiscalía provincial y fui notificada por la policía. Mi planteo fue que hasta que no recibiera un módulo prefabricado o un contrato con alguna de las empresas con las que ellos públicamente anunciaron con la que tienen contratos disponibles no me voy a ir”, expresó firmemente.

Señaló que envió muchas notas al intendente pero que no recibió respuesta. Además que llegaron a una instancia de mediación con el municipio pero no aceptó el ofrecimiento que le hicieron.

“No ofrecen ninguna vivienda sino pagar un alquiler para que me vaya de la Casa Paihuén. El alquiler no me sirve, lo que necesito es tener algo propio porque lo que ofrecen es por un tiempo, después vuelvo a quedar en la calle con mis hijas”, expresó.

La medida de fuerza frente a la Casa de Gobierno de Neuquén

Fernanda contó que realizarán un acampe este domingo junto a otras dos madres en la plaza donde se realizará el acto por el aniversario de Chos Malal. Esperan poder reunirse con el gobernador Rolando Figueroa para que les dé una solución.

“Si no tenemos una respuesta, nos concentraremos con un acampe fuera de la Casa de Gobierno en Neuquén Capital”, anticipó.

Además relató que una de las mujeres que participará de la protesta “está pasando por una situación de violencia de género, la amenazaron de muerte, un juez envió tres oficios a Desarrollo Humano para que pueda ser trasladada a otra vivienda pero no respondieron los oficios”, indicó.