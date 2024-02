Volvió el transporte para Senillosa, con un acuerdo provisorio

Luego de la suspensión del servicio, el interurbano de Senillosa hasta Neuquén volvió a funcionar este miércoles, tras un acuerdo logrado en la dirección provincial de Transporte. El titular de la cartera provincial, Juan Alberto Ciarrocca, explicó que la solución por este mes, fue el aporte económico para suplir los subsidios nacionales previstos.

La negociación continúa abierta porque resultó ser un acuerdo provisorio. Reveló que Ko Ko planteaba una suma superior a los 220 mil dólares por mes en subsidios, un importe que la provincia no está en condiciones de acceder, se indicó.

«La mesa de negociación la conduce la provincia, sigue abierta la mesa con la empresa porque se le ha reconocido los costos elevados y se logró la continuidad del servicio», dijo Lucas Páez, el intendente de la localidad.

Explicó que en el tramo que cubre Senillosa con Neuquén, Ko Ko no tiene SUBE. El valor del pasaje hasta la capital es de 1.185 pesos y la misma firma hace un recorrido local. Desde Senillosa a Plottier, donde viaja una cantidad importante de usuarios por trabajo, el pasaje se cifró en 780 pesos.

«Si aplican esta metodología a la demanda, Senillosa, que no tiene SUBE, no tendría ese beneficio», dijo Paéz hoy al ser consultado por los anuncios del gobierno nacional sobre la quita de subsidios. Debido a que la medida anunciada era reciente, el jefe comunal analizó que «si continúa esta empresa o una futura, habría que tener el mecanismo para que los vecinos nuestros puedan hacer uso» del servicio a tarifas razonables.

Hace 11 años que se implementó el sistema SUBE y la mayoría de los transportistas de la provincia, están fuera del sistema, según se informó desde transporte de la provincia.

Páez estimó que habrá nuevas medidas operativas y que la definición de subsidiar a demanda, podría ser una «devolución de gentilezas» para Córdoba y Santa Fe que no tienen sistema SUBE. «En nuestro caso no tenemos, nuestros vecinos no tendrían el beneficio», analizó.

Agregó que se está trabajando con otras alternativas, en búsqueda de otras transportistas, sin embargo «la prioridad es garantizar el servicio para unos 2.200 a 2.500 vecinos que se trasladan en forma diaria» hacia Neuquén en el periodo de marzo a diciembre.

El director provincial de Transporte, Juan Alberto Ciarrocca aclaró que se atendió la situación puntual del transporte a Senillosa la que calificó como » compleja, pero estamos trabajando para ir saliendo adelante, la empresa adujo elevados costos del servicio» y problemas para pagar sueldos «se atendió la situación de la empresa» que no había recibido el subsidio nacional «y seguimos en tratativas de resolución del conflicto», sostuvo.