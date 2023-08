Un astrónomo aficionado de Las Grutas ofrece actividades para no videntes

Descubrir la luna, las galaxias y asombrarse con la magia que se esconde tras un cielo estrellado no es sólo para unos pocos en Las Grutas. Es que Denis Martínez, un astrónomo aficionado que es el titular de una firma que fomenta el “astroturismo” desde que comenzó con la actividad buscó hacerla inclusiva. Y recientemente incorporó un kit pensado para no videntes, para que esa discapacidad no sea un obstáculo para conocer el encanto nocturno.

“Desde hace unos días contamos con una serie de materiales en 3D, que son réplicas que permiten, a través del tacto, identificar y conocer la superficie del sol, sus partes internas, la luna y sus cráteres, y una serie de elementos que permitirán que los disminuídos visuales puedan recibir charlas o talleres sobre astronomía, o sumarse a algunas de las actividades que proponemos en el balneario” aseguró el hombre.

Los elementos posibilitarán, además, que el grueso del público pueda vivir una experiencia distinta. “Es que se podrá comprender, desde lo sensorial, algunos detalles acerca de esos astros que tanto nos deslumbran” explicó el prestador.

Las actividades abarcan distintas opciones. Se hacen exploraciones del cielo nocturno en un observatorio que está en las playas ubicadas al sur del balneario, a 6 km de Piedras Coloradas. También organizan safaris fotográficos para captar la belleza de los cielos estrellados, y observaciones con un telescopio móvil.

El kit didáctico, permite que, a través de lo sensorial, los no videntes descubran a los astros

“Las propuestas son amplias y orientadas a todos los públicos y edades. Pensamos en algo que pueda reunir a la familia, porque esta es una observación que fascina a grandes y a chicos” destacó Denis.

Las opciones se cotizan a precios módicos, para que nadie se quede afuera. “El costo por persona va de los $2500 a $3000, según la actividad. Y en el verano veremos si existe un reajuste, aunque siempre buscamos manejar números que sean accesibles para todos” finalizó el experto.