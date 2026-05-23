IA, despidos y clones digitales: las noticias tecnológicas que marcaron la semana

La inteligencia artificial volvió a ocupar el centro de la escena tecnológica global, esta vez atravesando industrias tan distintas como las redes sociales, los videojuegos y las grandes corporaciones de Silicon Valley. En las últimas horas, varias noticias reflejaron cómo las empresas y figuras más influyentes del sector aceleran transformaciones que ya impactan en el trabajo, el entretenimiento y la economía digital.

Uno de los episodios más resonantes tuvo como protagonista a Elon Musk, luego de que un jurado estadounidense desestimara su demanda contra OpenAI y sus directivos por haber sido presentada fuera de plazo. El magnate acusaba a la compañía de abandonar su espíritu original sin fines de lucro para convertirse en un gigante multimillonario de la IA. Tras el fallo, Musk anunció que apelará la decisión y criticó duramente a la jueza del caso.

Mientras tanto, el fenómeno de los creadores digitales sumó un nuevo capítulo con Khaby Lame, quien vendió su identidad digital por 975 millones de dólares. El acuerdo autoriza el uso de su rostro, voz y patrones de comportamiento para crear un clon impulsado por inteligencia artificial capaz de generar contenido de manera automática en distintos idiomas y horarios. La operación marcó un precedente inédito en la industria de los influencers y abrió interrogantes sobre el futuro de la autenticidad en internet.

En paralelo, Meta comenzó a ejecutar una nueva ola de despidos globales que afectará al 10% de su plantilla, unas 8.000 personas. La reestructuración impulsada por Mark Zuckerberg busca concentrar más recursos en el desarrollo de inteligencia artificial, al tiempo que la empresa cancela contrataciones y reubica empleados en áreas estratégicas vinculadas a esa tecnología.

La industria del entretenimiento digital también mostró cómo la creatividad y la IA empiezan a mezclarse cada vez más. Nintendo anunció “Pictonico”, un nuevo juego para celulares y tablets que utilizará fotografías personales de los usuarios para crear minijuegos absurdos y humorísticos. La aplicación incluirá desafíos interactivos basados en imágenes tomadas en el momento o almacenadas en el dispositivo, apostando a una experiencia social centrada en compartir contenido con amigos y familiares.

Las cuatro noticias reflejan una misma tendencia: la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta experimental para convertirse en el eje de decisiones empresariales, modelos de negocios y nuevas formas de entretenimiento digital.