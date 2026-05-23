De buscador a asistente: la estrategia de Google para la era agéntica

La inteligencia artificial dejó de ser para Google una función complementaria y pasó a convertirse en el corazón de su estrategia. En su conferencia anual para desarrolladores realizada en Mountain View, California, la compañía presentó una nueva generación de herramientas basadas en IA que prometen transformar el tradicional motor de búsqueda en un asistente capaz de actuar directamente por el usuario.

La apuesta más ambiciosa fue el anuncio de Gemini Spark, un agente personal de inteligencia artificial que podrá reservar mesas en restaurantes, contactar profesionales, seguir noticias y ejecutar distintas tareas a partir de simples instrucciones en lenguaje natural. La herramienta estará disponible inicialmente desde la próxima semana para los usuarios premium en Estados Unidos y representa el paso más fuerte de Google hacia la llamada “IA agéntica”, un concepto que apunta a asistentes capaces de tomar decisiones y realizar acciones autónomas.

Durante la presentación, el CEO de Google, Sundar Pichai, aseguró que el buscador evoluciona desde un sistema basado en consultas aisladas hacia una experiencia conversacional continua. Según explicó, el objetivo es que la IA no solo entregue enlaces, sino que comprenda el contexto del usuario y actúe en consecuencia.

El anuncio llega en un momento clave para la compañía, que durante los últimos años enfrentó dificultades para competir con el fenómeno generado por OpenAI y su popular chatbot ChatGPT. Sin embargo, Google aseguró haber recuperado terreno: Gemini ya suma 900 millones de usuarios mensuales, mientras que AI Mode, la función de búsqueda impulsada por IA, alcanzó los 1.000 millones de usuarios activos por mes en todo el mundo.

Además de Gemini Spark, la empresa anunció una actualización integral de su motor de búsqueda. A partir del verano boreal, los usuarios estadounidenses podrán acceder a agentes de IA activos de manera permanente, preparados para monitorear información, gestionar reservas o interactuar con servicios externos sin necesidad de abandonar el ecosistema de Google.

Otra de las novedades fue la creación de una “cesta de compra universal”, diseñada para centralizar las compras realizadas desde distintas plataformas de la compañía, como el buscador, Gemini, YouTube o Gmail. El sistema utilizará inteligencia artificial para detectar automáticamente promociones y mejores ofertas disponibles en internet.

La ofensiva tecnológica de Google ocurre en medio de una feroz competencia en Silicon Valley por desarrollar asistentes inteligentes cada vez más autónomos. La tendencia se aceleró tras el surgimiento de OpenClaw, una plataforma creada por el desarrollador austríaco Peter Steinberger, que popularizó la idea de agentes capaces de reservar vuelos, administrar correos electrónicos o crear aplicaciones a partir de simples pedidos del usuario. OpenAI contrató posteriormente a Steinberger y desde entonces las principales compañías tecnológicas intensificaron la carrera por dominar este segmento.

La nueva versión

Para sostener su ventaja competitiva, Google también presentó Gemini 3.5 Flash, una nueva versión de su modelo de IA que, según la compañía, funciona hasta cuatro veces más rápido que los modelos premium de la competencia, entre ellos Claude Opus, de Anthropic, y ChatGPT 5.5. Este modelo ya se convirtió en el predeterminado dentro de Gemini y AI Mode, mientras que una versión más potente, Gemini 3.5 Pro, llegará el próximo mes.

En paralelo, Google sorprendió al anunciar una colaboración puntual con OpenAI para combatir la circulación de contenido falso o manipulado generado con inteligencia artificial. Como parte de ese acuerdo, OpenAI adoptará SynthID, una herramienta desarrollada por Google que inserta marcas de agua invisibles en imágenes creadas mediante IA para facilitar su identificación.

Sin embargo, el avance de estas tecnologías también profundiza tensiones con medios de comunicación y organismos reguladores. Cada vez más búsquedas terminan sin que los usuarios ingresen a sitios web externos, ya que las respuestas son generadas directamente por la IA de Google. Según una demanda judicial presentada en Estados Unidos por Penske Media, editora de publicaciones como The Hollywood Reporter y Rolling Stone, alrededor del 58% de las búsquedas ya concluyen sin clics hacia páginas externas.

En Europa, el Consejo Europeo de Editores acusó a Google de utilizar contenido periodístico para entrenar y alimentar sus resúmenes generados por IA sin compensación económica. Francia, de hecho, continúa siendo uno de los pocos grandes mercados europeos donde AI Mode aún no está disponible debido a las disputas regulatorias entre la empresa y los editores.

Presión judicial y regulatoria

En paralelo, los desafíos legales no terminan. En 2024, un tribunal estadounidense concluyó que Google monopolizó ilegalmente el mercado de búsquedas online. La compañía todavía enfrenta procesos judiciales que podrían derivar incluso en la obligación de desprenderse de algunas áreas de negocio, incluido su navegador Chrome.

Con esta nueva generación de herramientas, Google busca redefinir la manera en que las personas interactúan con internet. Pero mientras la compañía acelera hacia una web dominada por asistentes inteligentes capaces de actuar en nombre de los usuarios, también crecen las preguntas sobre competencia, privacidad, derechos de autor y el futuro del tráfico abierto en la red.

AFP