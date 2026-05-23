La inteligencia artificial impulsa terapias más rápidas y precisas

La incorporación de inteligencia artificial (IA) al desarrollo de tratamientos y vacunas está transformando la investigación clínica a nivel global y también en Argentina. Gracias a estas herramientas, procesos que antes podían extenderse más de siete años hoy logran completarse en alrededor de cinco, lo que acelera el acceso de los pacientes a nuevas terapias.

En el marco del Día Mundial de la Investigación Clínica, que se conmemoró el 20 de mayo, especialistas destacaron que la IA ya se aplica en todas las etapas de los estudios, desde el diseño y el reclutamiento de pacientes hasta el análisis de resultados y los procesos regulatorios.

Según datos difundidos por Sanofi, la implementación de inteligencia artificial permitió reducir a la mitad el tiempo de diseño de los estudios clínicos, que pasó de 12 a 6 meses, además de acortar significativamente el proceso de reclutamiento de pacientes.

La tecnología también optimizó el análisis de datos, reduciendo los tiempos de procesamiento y mejorando la precisión para identificar qué pacientes podrían beneficiarse más de determinados tratamientos, además de reforzar los perfiles de seguridad.

“La IA nos permite tomar mejores decisiones basadas en datos desde el inicio, diseñar estudios más eficientes y acercar antes nuevas opciones terapéuticas a los pacientes”, explicó Emma Venezian, directora de la Unidad de Estudios Clínicos de Sanofi.

La especialista remarcó además que el impacto de estas herramientas no se limita a la velocidad de los procesos. Según señaló, también contribuyen a elevar la calidad de la investigación y favorecen la inclusión de poblaciones más diversas en los estudios clínicos.

Para las personas que conviven con enfermedades crónicas, poco frecuentes o de difícil tratamiento, esta aceleración representa una oportunidad clave, especialmente cuando no existen alternativas terapéuticas disponibles.

En ese escenario, Argentina consolidó en los últimos años su posicionamiento como un polo estratégico de investigación clínica en América Latina, gracias a la calidad de sus centros especializados y al cumplimiento de estándares regulatorios internacionales.

Entre 2022 y 2025, Sanofi invirtió 96 millones de dólares en investigación clínica en el país y actualmente desarrolla estudios en áreas como oncología, inmunología, enfermedades poco frecuentes, sistema nervioso central y vacunas.

“La combinación entre talento local, infraestructura y nuevas tecnologías como la IA posiciona a Argentina en un lugar estratégico para la investigación clínica del futuro”, concluyeron desde la compañía.

NA